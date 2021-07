Ein neuer Corona-Fall in Uetze – Inzidenz steigt auf 4,9

Uetze

In der Gemeinde Uetze gibt es am Mittwoch, 28. Juli, einen neuen Corona-Fall. Damit ist die Zeit der Null-Inzidenz vorbei. Allerdings hat Uetze mit 4,9 nach wie vor den geringsten Inzidenzwert aller 21 Regionskommunen. Seit Pandemieausbruch haben sich 719 Frauen, Männer und Kinder in Uetze mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert. 18 sind gestorben.

Insgesamt entspannt sich die Infektionslage in der Region Hannover wieder. Den zweiten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für die Region einen Wert von 29,2, am Montag lag sie noch über 35. Dieser Wert ist ausschlaggebend, ob die Corona-Einschränkungen verschärft oder gelockert werden. Optimistisch äußert sich die Gesundheitsdezernentin der Region angesichts der sich Situation.

Am höchsten ist die Inzidenz am Mittwoch nach wie vor in der Landeshauptstadt mit 37,4 (Montag: 44,3), gefolgt von Langenhagen mit 35,6 und Garbsen mit 31,5. In fünf Regionskommunen liegt der Wert unter zehn. Dazu gehört auch Uetzes Nachbarstadt Burgdorf, wo die Inzidenz auf 6,3 gesunken ist. In Lehrte gibt es hingegen drei Neuinfektionen, sodass sich der I-Wert auf 28,9 erhöht hat.

So sieht die Lage in Uetzes Nachbarkreisen aus

In den benachbarten Landkreisen Celle, Gifhorn und Peine, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen fahren, sind die Inzidenzwerte seit Montag gestiegen. Für Celle meldet das RKI am 28. Juli eine Inzidenz von 14 (Montag: 11,7), für Peine von 11,9 (11,1) und für Gifhorn von 16,4 (15,9). Die Inzidenz – Infektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – in Niedersachsen liegt am Mittwoch bei 15,8. Das ist bundesweit der achthöchste Wert.

Von Anette Wulf-Dettmer