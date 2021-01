Uetze

Die Polizei sucht nach Dieben, die in einen Bauwagen auf dem umzäunten Gelände des Umspannwerks an der Altmerdingser Straße in Uetze-Hänigsen eingebrochen sind. Die Täter kletterten offenbar über den Zaun, hebelten dann ein Fenster des Wagens auf und stahlen fünf akkubetriebene Elektrogeräte im Wert von insgesamt 1750 Euro. Entdeckt wurde der Diebstahl am Montag, 11. Januar, um 8 Uhr. Wie die Mitarbeiter der Baufirma gegenüber der Polizei erklärten, seien die Gerätschaften am 18. Dezember im Bauwagen verstaut worden, seitdem habe die Baustelle geruht.

Die Ermittler hoffen trotz des langen Zeitraums, in dem sich der Einbruch irgendwann ereignete, auf Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder möglicherweise zu den gestohlenen Geräten geben können. Die Polizei Uetze ist erreichbar unter Telefon (05173) 925430.

Von Cristina Marina