Eine Stunde mit Uetzes jüngster Kirchenvorsteherin Laura Hasberg

„Unsere Kirche ist immer noch die schönste von allen“, sagt Laura Hasberg, während sie vor der Uetzer Johannes-der-Täufer-Kirche steht. Zweierlei untermauert ihre Einschätzung: Die 20-Jährige kennt die Uetzer Kirche nicht nur von Kindesbeinen an und gehört seit 2018 deren Kirchenvorstand an – ihr Horizont reicht auch weit über den eigenen Kirchturm hinaus, sodass Hasberg schon viele andere Kirchen kennengelernt hat.

Ihre ersten Berührungspunkte mit dem evangelisch-lutherischen Glauben hatte sie durch das Angebot der Uetzer Kinderkirche. „Für meine Brüder und mich bedeutete das Spaß, für meine Mutter einen ruhigen Sonnabendnachmittag“, sagt Hasberg, die mit ihrer Familie in Wackerwinkel aufgewachsen ist und dort auch heute noch wohnt. Auch im Krippenspiel habe sie als Kind jede Rolle gespielt – Josef inklusive. In der Konfirmandenzeit habe Uetzes Pastorin Heidrun Kück sie schließlich für den Jugendmitarbeiterkreis (Jumak) der Gemeinde und als Konfirmanden-Teamerin gewinnen können. „Heidi hat mich auf dem Gewissen“, sagt Hasberg.

„Unsere Kirche ist immer noch die schönste von allen“, sagt Kirchenvorsteherin Laura Hasberg über die Uetzer Johannes-der-Täufer-Kirche. Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Archiv)

Kirchenvorsteherin ist auch für Kirchenkreis und Sprengel aktiv

Im Kirchenkreis Burgdorf ist die 20-Jährige mittlerweile Mitglied im Kirchenkreisjugendkonvent, in den die Jumaks aller 18 Kirchengemeinden Vertreter entsenden können. Außerdem gehört sie der Kirchenkreissynode – einer Art Parlament des Kirchenkreises – an, ebenso deren Ausschuss für Kinder, Jugend und Schule. Und im Sprengel Hannover, dem wiederum mehrere Kirchenkreise angehören, arbeitet sie ebenfalls in der Evangelischen Jugend mit.

Die Kirchenkreissynode – bis vor Kurzem Kirchenkreistag genannt –trifft Entscheidungen für alle 18 Kirchengemeinden des Kirchenkreises Burgdorf. Laura Hasberg entscheidet auch mit. Quelle: Stefan Heinze (Archiv)

Die Perspektive junger Menschen bei all ihren Ämtern in die kirchliche Arbeit einzubringen sei ihr wichtig. „Oft ist das, von dem Erwachsene denken, dass es Jugendlichen gefällt, nämlich nicht das, was Jugendlichen wirklich gefällt“, sagt Hasberg und schmunzelt. Im Gegenzug habe sie aber das Gefühl, dass ältere Erwachsene für das Engagement junger Menschen auch dankbar seien. Beispielsweise sei sie im Vorstand ihrer Kirchengemeinde Uetze-Katensen auch als deren mit Abstand jüngstes Mitglied nie „das kleine Mädchen“ gewesen, wie sie sagt. „Ich werde immer ernst genommen.“

„Ich lerne viel dazu“

Auch zu diesem Amt habe Heidrun Kück sie ermutigt, berichtet die 20-Jährige. „Ich habe sehr lange Bedenken gehabt, ob ich das schaffen kann oder nicht.“ Nun sei sie im Kirchenvorstand aber sehr glücklich. Seit ihrer Berufung in das Gremium nach den Kirchenvorstandswahlen 2018 lerne sie ständig dazu – das sei ein großer Reiz an diesem Ehrenamt. „Es ist schön, wenn man die Themen nach einer Zeit versteht.“ Außerdem gebe es nur wenige Menschen, die sich in ihrem Alter mit Bau-, Finanz- und Verwaltungsangelegenheiten beschäftigten.

Pastorin Heidrun Kück steht vor dem Neubau des Uetzer Gemeindezentrums. Die Pastorin habe sie seit der Konfirmandenzeit „angefixt“, sagt Kirchenvorsteherin Laura Hasberg. Quelle: Mark Bode (Archiv)

Ohnehin sei sie zu einer guten Zeit in den Kirchenvorstand gekommen. „Gerade ist sehr viel Bewegung in allem, das ist eine super Chance“, sagt Hasberg. Mit den Planungen zum neuen Gemeindezentrum sei ihr zum Beispiel „ gleich die Baukeule vorgehalten“ worden. „Bei der Masse an Beschlüssen habe ich sofort gemerkt, wie viel Verantwortung ich habe“, sagt Hasberg. Auch wenn sie in Gottesdiensten das Abendmahl an Großeltern und Freunde verteile, sie das eine große Sache.

Sinkende Mitgliederzahlen der Kirchen: „Die Formen wandeln sich“

Obwohl die Zahl der Kirchenmitglieder seit Jahren sinkt, glaubt Hasberg nicht, dass Kirche aus der Gesellschaft verschwindet. „Die Formen wandeln sich, darin liegen viele Chancen.“ Das sei auch in der Corona-Krise spürbar, etwa durch neue Gottesdienstformen. Die 20-Jährige sagt, sie wünsche sich eine Kirche, die noch vielfältiger ist, mehr Stellung bezieht – und ab und an auch noch mehr Fröhlichkeit im Gottesdienst vermittelt. „Vieles geht gerade in die richtige Richtung“, sagt Hasberg, „und evangelischer Glaube steht ja auch für Neuerung“.

Von Konstantin Klenke