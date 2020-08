Uetze

In der Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) in Uetze sind am Donnerstagnachmittag 94 Fünftklässler eingeschult worden. Die Feierstunde war für alle vier neuen Klassen gemeinsam – und zwar unter freiem Himmel. „So können wir alle Schüler gleichzeitig einschulen“, sagte Schulleiterin Ria Loosveld. Die Jungen und Mädchen des neuen Jahrgangs werden sich künftig ohnehin täglich begegnen und auch gemeinsam Unterricht haben. Denn jeder Jahrgang bildet eine Kohorte.

80 Neue im Gymnasium

Das Gymnasium Unter den Eichen schult seine 80 neuen Fünftklässler am Freitagvormittag getrennt nach Klassen ein. Allerdings wird es die kleine Feierstunde nicht draußen geben. „Wir gehen lieber auf Nummer sicher“, betont die Schulsekretärin. Die Fünftklässler 2020 werden in drei Klassen aufgeteilt. Raumprobleme bekomme das Uetzer Gymnasium nicht, auch wenn mit dem Auslaufen des Turbo-Abi in dem Gebäude ab diesem Sommer wieder neun Jahrgänge unterrichtet werden. In benachbarten Landkreisen müssen deshalb Container aufgestellt werden.

Anzeige

Die Corona-Regeln werden den Schulalltag im Schulzentrum prägen. Dafür haben die AWG und das Gymnasium ein gemeinsames Hygienekonzept aufgestellt. Es sieht Maskenpflicht auf allen Fluren vor. Die vorgegebenen Laufwege wie vor den Sommerferien gibt es nicht mehr. „Die Einbahnstraßenregelung war der Wahnsinn“, sagt Loosveld. „Alle haben unglaublich viele Kilometer zurückgelegt, weil wir einmal ums Schulzentrum herum mussten.“ Um trotzdem auf Abstand zu gehen, soll in den Gängen jeweils auf der rechten Seite gelaufen werden. „Wir haben das Glück, dass wir in den AWG-Gebäuden nur einen schmalen Gang haben, und der wird nur von einem Jahrgang genutzt werden.“ Die Mensa des Schulzentrums öffnet am Montag, 31. August. Die Hausmeister haben sie umgebaut, dass sich die Schüler der AWG und des Gymnasiums nicht begegnen.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: So laufen die Einschulungen in den Grundschulen im Corona-Jahr

„Wir können unsere Fenster komplett öffnen“

In den Klassenräumen im Schulzentrum müssen keine Masken getragen werden. „Wir können unsere Fenster komplett öffnen“, sagt Loosveld. Womöglich werde der Unterricht bei offenen Fenstern stattfinden, solange es nicht zu kalt sei. „Zudem ist es den Kollegen freigestellt, draußen zu unterrichten“, sagt die Schulleiterin. Diese Option müssen auf jeden Fall die Sportlehrer beider Schulen nutzen. Denn unter Corona-Bedingungen gibt es zu wenige Hallenzeiten, um normalen Sportunterricht zu erteilen. „Die Sportlehrer erarbeiten gerade gemeinsam, wie es draußen funktionieren kann, zum Beispiel mit Orientierungsläufen oder aktiven Spaziergängen.“

Die jahrgangsbezogenen Kohorten haben laut Loosveld den Vorteil, dass das Unterrichtskonzept der integrierten Gesamtschule mit den klassenübergreifenden Kursen umgesetzt werden kann. Auch die Lehrkräfte bilden Jahrgangsteams. „Allerdings passt das nicht für alle Fächer, wie zum Beispiel Musik.“

Von Anette Wulf-Dettmer