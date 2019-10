Uetze

Die Meinung der Bürger ist bei der Ausarbeitung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) mit dem Titel Uetze 2030 gefragt. Am Mittwoch, 23. Oktober, können sie ihre Ideen dazu einbringen, wie sich die Gemeinde Uetze in den nächsten Jahren entwickeln soll. Um 18 Uhr beginnt die zweite Themenwerkstatt zum IKEK im Uetzer Schulzentrum, Marktstraße 6. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Es geht um die Themen Wirtschaft, Mobilität, Umwelt und Klima.

Die Planungsbüros Koris und Regecon, die das Uetzer IKEK fachlich begleiten, hoffen, dass die Teilnehmer genauso lebhaft in Kleingruppen diskutieren wie in der ersten Themenwerkstatt am 1. Oktober. Rund 40 Einwohner hatten damals zahlreiche Vorschläge zur künftigen Entwicklung der Kommune in den Bereichen Kultur, Wohnen, Bildung/Soziales und Versorgung unterbreitet. Es wurde so intensiv gearbeitet, dass die Veranstaltung länger dauerte als geplant.

Uetzer wünschen sich Erhalt alter Bauernhäuser

Nach Auskunft der Koris-Mitarbeiterin Jeanett Kirsch lautete ein Vorschlag, das generationenübergreifende Wohnen zu fördern. Die Teilnehmer wünschten sich zudem verkehrsarme Straßenzüge. Grünflächen sollen die Wohngebiete aufwerten. Die Anwesenden sprachen sich auch dafür aus, alte Bauernhöfe zu erhalten, um den Charakter der Ortskerne zu bewahren: Ehemalige Hofstellen sollen zu Wohnanlagen umgebaut werden.

Auf der Wunschliste zum Thema Kultur und Freizeit steht die Schaffung von Begegnungsstätten, insbesondere für Senioren. „Ein Leitprojekt könnte die Schaffung eines Kulturhauses/Dorftreffs in Uetze sein“, sagt Kirsch. Andere wünschten sich mehr interkulturelle Angebote. Nach Ansicht der Teilnehmer ist ehrenamtliches Engagement die Grundlage für ein vielfältiges Sport-, Kultur- und Vereinsangebot. Daher soll die Gemeinde Ehrenamtliche, Vereine und sonstige engagierte Gruppen unterstützen – auch finanziell.

Wunsch nach einer Kultur der Mitbestimmung

Im Bereich Bildung und Soziales erhoffen sich die Teilnehmer eine größere Bürgerbeteiligung. Sie empfahlen, zu bestimmten Themen Runde Tische einzurichten. Für wünschenswert hielten sie „eine Kultur der Beteiligung, Mitbestimmung und Mitverantwortung“. Die Teilnehmer schlugen außerdem vor, für Neubürger eine Informationsmappe herauszugeben.

Eine Idee zum Thema Versorgung und Gesundheit lautete, Fahrdienste zu (Fach-)Ärzten einzurichten. Vermisst wird ein Festsaal in der Gemeinde Uetze. Gestärkt werden sollten auch die Hofläden. Zum Beispiel könne man einen Tag der Hofläden mit einem bunten Rahmenprogramm veranstalten.

Um die zweite Themenwerkstatt am 23. Oktober optimal planen zu können, bittet die Gemeindeverwaltung um eine kurze formlose Anmeldung per E-Mail an ikek@uetze.de oder per Fax unter (05173) 9709109.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller