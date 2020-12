Erhöhen Uetzes Politiker Gemeindesteuern und Kita-Gebühren?

Uetze

Im Entwurf für den Doppeletat 2021/2022 der Gemeinde Uetze steht in beiden Jahren ein dickes Minus von jeweils rund 11 Millionen Euro. Das bedeutet: Es muss ein Haushaltssicherungskonzept her. Wie dieses aussehen soll, darüber berät der Ratsausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen am Donnerstag, 3. Dezember, in einer öffentlichen Sitzung.

Dafür liegt ein Vorschlag der Verwaltung auf dem Tisch. Dieser sieht Erhöhungen bei den Grund- und Gewerbesteuern sowie den Gebühren für Krippenbetreuung und Kita-Essen vor. In welchem Maße diese angehoben werden, entscheiden die Ratspolitiker. „Das reicht uns aber nicht, weil es nur Erhöhungen auf Kosten der Bürger vorsieht“, sagt Dirk Rentz, CDU-Fraktionschef und Sprecher der Mehrheitsgruppe im Rat im Vorfeld der Sitzung. „Wir haben einige Ideen, die wir gern interfraktionell beraten wollen.“ Er schlägt vor, wieder eine interfraktionelle Arbeitsgruppe einzusetzen wie schon 2017.

Das könnte nach Rentz’ Vorstellung auch nach der Verabschiedung des Doppeletats, die für den 15. Dezember vorgesehen ist, geschehen. Falls ein nachträgliches Konsolidierungskonzept nicht möglich sei, „dann wird der Etat am 15. Dezember nicht beschlossen“.

Ein weiteres strittiges Thema ist die Sanierung des Dorftreffgebäudes an der Mittelstraße 2 in Hänigsen. Die jüngste Kalkulation rechnet mit Ausgaben von 2,17 Millionen Euro, 50 Prozent mehr als bislang geplant. Beraten wird zudem, ob die Gebäude der Gemeinde künftig von Fremdfirmen oder von eigenem Personal gereinigt werden sollen. Die SPD-Fraktion stellt den Antrag, in dem Etat 2021/2022 für die Planung der gemeinsamen Kita für Katensen und Schwüblingsen 100.000 Euro bereitzustellen.

Die Sitzung des Ausschusses beginnt am Donnerstag, 3. Dezember, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Uetzer Rathauses. Wegen der Corona-Auflagen dürfen nur acht Zuschauer daran teilnehmen.

Von Anette Wulf-Dettmer