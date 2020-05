Erste Betriebe in Uetze setzen ihre Gewerbesteuerzahlung aus

Uetze

Bei der Gemeinde Uetze sind laut Bürgermeister Werner Backeberg bereits etliche Anträge auf Stundung der Gewerbesteuerzahlungen eingegangen. Einige seien auch schon genehmigt. Das Problem sind laut Rathauschef aber weniger die Stundungen.

Vielmehr werden die Betriebe aller Voraussicht nach in diesem Jahr weitaus weniger Steuern an die Kommune zahlen. Denn bevor ein Unternehmen einen Stundungsantrag stellt, beantragt es in der Regel beim Finanzamt eine Herabsetzung der Gewerbesteuerzahlung. Die Mitarbeiter des Finanzamts prüfen den Antrag und setzen die Summe fest, die der Betrieb noch zu zahlen hat. „Für diese Summe wird dann der Stundungsantrag gestellt“, sagt Backeberg.

Uetze erwartet Einnahmeausfall von 5 Millionen

„Die Herabsetzungsanträge sind viel schwerwiegender für die Kommunen“, erläutert der Bürgermeister. Denn sie bedeuteten einen massiven Einnahmerückgang. „Intern kalkulieren wir in Uetze mit einem Einnahmeausfall über alles – Gewerbesteuern, Einkommenssteueranteil, sonstige Abgaben und Kita-Einnahmen – von 5 Millionen Euro in diesem Jahr. Das trifft uns hart, wie alle Kommunen.“ Im Jahr 2019 hat die Gemeinde aus diesen Einnahmequellen rund 28 Millionen Euro erhalten. Damit brechen die Einnahmen in diesem Bereich um fast 18 Prozent ein.

Die Gemeinde Uetze hat keine Möglichkeit, diese Einnahmeausfälle aus eigener Kraft zu kompensieren. Denn der Gemeindehaushalt ist laut Bürgermeister auskonsolidiert. Das bedeutet: Es gibt keine freiwilligen Aufgaben und Projekte mehr, deren Streichung nennenswerte Einsparungen bringen würden. „Wir geben nur 2,88 Prozent des Etats für freiwillige Ausgaben aus, alles andere für Pflichtaufgaben“, sagt der Rathauschef. Des Weiteren habe Uetze alle Einnahmequellen ausgeschöpft und viele Fördermittel eingeworben.

Backeberg : Kommunen brauchen Rettungsschirm

Für die Betriebe ist die Stundung von Steuerzahlungen eine Möglichkeit, in diesen schwierigen Zeiten ihre Liquidität zu erhalten. Doch wie sieht es mit der Liquidität der Gemeinde Uetze aus? „Wir haben die Möglichkeit, Kassenkredite aufzunehmen, mit denen Liquiditätsengpässe überbrückt werden können“, erläutert Uetzes Wirtschaftsförderer Andreas Fitz. „Im Moment muss die Gemeinde noch kein höheres Kreditvolumen als geplant in Anspruch nehmen.“ Deshalb sei es zurzeit noch nicht nötig, einen Nachtragshaushalt für 2020 aufzustellen.

Angesichts der finanziellen Folgen der Corona-Krise für die Städte und Gemeinden fordert Backeberg ( SPD): „Wir brauchen dringend einen Rettungsschirm für die Kommunen.“

