Uetze

So ungewöhnlich das vergangene Einsatzjahr für die Ortsfeuerwehren in der Gemeinde Uetze war – es hat auch Positives mit sich gebracht. „Sowohl bei den Einsatzkräften als auch bei den jugendlichen Mitgliedern haben wir einen Zuwachs zu verzeichnen“, sagt Jens Blenk. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister freut sich über 16 neu hinzugekommene erwachsene Feuerwehrkräfte und vier Eintritte bei der Jugendfeuerwehr. Die neun Ortsfeuerwehren in der Gemeinde haben damit nun 473 Mitglieder.

Zahl der Brände ging fast um die Hälfte zurück

Die Zahl der Einsätze sank im Corona-Jahr, berichtet Blenk. Die Zahl der Brände habe sich fast halbiert. Waren es 2019 noch 74, so mussten die Retter vergangenes Jahr nur 40-mal zu Bränden ausrücken. „Insgesamt wurden unsere Kräfte 168-mal gerufen, das war 17-mal weniger als im Vorjahr“, bilanziert Blenk. Bei 100 Einsätzen – elfmal weniger als im Vorjahr – leisteten die Retter technische Hilfe etwa bei Verkehrsunfällen sowie für hilflose Menschen hinter verschlossenen Türen und mit der Rettung von Tieren. „Infolge der pandemiebedingten Absage fast aller Veranstaltungen hatten wir nur zwei Brandsicherheitswachdienste“, sagt Blenk. 26 Fehlalarme gab es. Das waren vier mehr als ein Jahr zuvor.

Um die Feuerwehrmänner und -frauen vor einer Infektion zu schützen, sei die Zahl der Mitfahrenden in den Fahrzeugen der Ortsfeuerwehren reduziert worden. Auch bei den Ausbildungsveranstaltungen habe man weniger Teilnehmer zugelassen, berichtet der stellvertretende Gemeindebrandmeister. „Außerdem haben wir die Kameraden während der Lehrgänge mit FFP-II-Masken ausgestattet.“ Die Ausbildung habe weitgehend im Freien stattgefunden. „Wir haben Ausbildungsstationen aufgebaut, an denen sich maximal drei bis vier Kameraden gleichzeitig aufgehalten haben“, berichtet Blenk. Zurzeit gibt es allerdings keine Übungsdienste, damit die Einsatzbereitschaft für den Ernstfall nicht gefährdet wird.

Vorreiter bei Online-Schulungen

Beim Umstieg auf Onlineschulungen sei die Ortsfeuerwehr Dollbergen Vorreiter. „Die haben ein neues Löschfahrzeug bekommen und ihren Einsatzkräften per Videodreh gezeigt, wo welche Gerätschaften liegen und wie sie anzuwenden sind.“ Dieses Beispiel zeige, dass Schulung auch digital gut funktioniere: „Das wird einen Nachahmungseffekt haben“, sagt Blenk.

Von Gabriele Gerner