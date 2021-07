Uetze

„Wegen der Corona-Pandemie sind wir die einzige Anlaufstelle für Geflüchtete, denn die Ausländerbehörde ist seit März 2020 geschlossen“, sagt Katharina Martin. Sie ist eine von drei Sozialarbeiterinnen und -arbeitern der Gemeinde Uetze, die geflüchteten Menschen nach ihrer Ankunft in Uetze unterstützend zur Seite stehen. Die Pandemie stelle sie und ihre Kolleginnen und Kollegen vor große Herausforderungen, sagt Martin. Nicht nur die Ausländerbehörde sei seit weit mehr als einem Jahr lediglich telefonisch oder per E-Mail erreichbar, auch Banken hätten wegen der Corona-Auflagen nur sehr eingeschränkt geöffnet.

Ankunft wird kurzfristig angekündigt

Seit Januar sind 25 Geflüchtete in Uetze angekommen. Auf zwei weitere Familien wartet die Gemeinde noch. „Es kann sein, dass sie morgen kommen und wir sie nachts vom Flughafen abholen müssen. Vielleicht kommen sie aber auch erst in zwei Wochen“, sagt Dagmar Lindemann, Leiterin des Teams Sozialleistung der Gemeinde Uetze, die eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeite. Meist werde man kurzfristig mit einem Anruf über die bevorstehende Ankunft informiert.

Ein Großteil der in Uetze lebenden Geflüchteten seien Familien. Neben den zwei Gemeinschaftsunterkünften bringt die Gemeinde die Familien in dezentralen Wohnungen unter. „Gerade für Familien haben Wohnungen einen hohen Stellenwert“, sagt Lindemann. Sie würden nicht nur Privatsphäre bieten, sondern auch dabei helfen, in der neuen Nachbarschaft anzukommen.

„Wir melden jedes Kind im Kindergarten an“

Für die Sozialarbeiter beginnt die Arbeit, sobald sie über eine Familie informiert werden, die nach Uetze kommen soll. Dann müssen sie eine passende Unterkunft finden, die Kinder in der Schule oder im Kindergarten anmelden, Lernmaterialien organisieren, Möbel und Haushaltsgeräte auftreiben. Eine Schule für die Kinder zu finden gehe meistens schnell, bei den Kindergartenplätzen sei das schwieriger: „Wir melden trotzdem jedes Kind an, gerade für Jungen und Mädchen im Vorschulalter ist der Kindergarten extrem wichtig“, sagt Martin.

Normalerweise würden die Kinder schnell die neue Sprache lernen, doch das Homeschooling während der Corona-Pandemie habe den Neuanfang erschwert. Selbst wenn es gelinge, einen Laptop oder ein Tablet für ein Kind zu organisieren, sei der fehlende WLAN-Anschluss in den Wohnungen ein Problem.

Dorfleben erleichtert Geflüchteten den Neuanfang

Trotz der schwierigen Umständen in diesem Jahr hätten sich die Geflüchteten gut zurechtgefunden. „Das Dorfleben hilft bei der Integration, vor allem wenn die Familien aktiv sind“, betont Lindemann. Sie findet es gut, dass es in Uetze keine allzu großen Gemeinschaftsunterkünfte gibt. Durch Sportvereine und die Kontakte zu den Sozialarbeitern, den Lehrkräften und den Nachbarn sei es für Geflüchtete in der Gemeinde meist einfacher, sich ein Netzwerk aufzubauen.

