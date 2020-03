Uetze/Hänigsen

Im Hänigser und im Uetzer Freibad laufen die Saisonvorbereitungen. Doch wegen der Corona-Krise steht ein Fragezeichen hinter dem geplanten Saisonstart am 1. Mai beziehungsweise Mitte Mai. „Wir bereiten uns darauf vor, am 1. Mai unser Bad zu öffnen“, sagt Rainer Lindenberg. Vorstandssprecher der Hänigser Freibadgenossenschaft. Ob die Genossenschaft diesen Termin einhalten könne, hänge von den behördlichen Vorgaben zur Eindämmung der Epidemie ab, ergänzt er.

Traditionell richtet der Förderverein des Hänigser Bads zum Saisonbeginn ein Frühstück in der Badeanstalt aus. „Einvernehmlich haben sich der Förderverein und der Genossenschaftsvorstand darauf verständigt, es in diesem Jahr ausfallen zu lassen“, berichtet Lindenberg. Nach seiner Meinung wäre es unverantwortlich, es diesmal auszurichten. Denn in der vergangenen Jahren hätten stets mehr als 300 Gäste am 1. Mai im Hänigser Freibad gefrühstückt. Sie saßen an den Tischen eng beieinander und standen an den Ständen Schlange.

Becken sind bereits gereinigt

Mit den Saisonvorbereitungen ist die Genossenschaft laut Lindenberg weiter als im Vorjahr um diese Zeit. Im Spätherbst hatten Freiwillige in einer großen Aktion Laub geharkt. „Danach sind kaum noch Blätter heruntergekommen“, sagt Lindenberg. Daher habe man jetzt nur noch wenig Laub aus den Becken entfernen müssen, sodass diese inzwischen geleert und gereinigt seien.

Zurzeit arbeiten im Hänigser Bad laut Lindenberg nur die beiden festangestellten Mitarbeiterinnen und ausgewählte Helfer, die für bestimmte Arbeiten benötigt würden. „Wir steuern die Arbeiten so, dass die Helfer möglichst in ausreichendem Abstand voneinander arbeiten können.“ Falls Arbeitseinsätze in einem größeren Umfang notwendig werden sollten, werde die Teilnehmerzahl so begrenzt, dass Mindestabstände eingehalten werden können, kündigt Lindenberg an.

Schweinetrogrennen erstmals für Juni geplant Die Hänigser Freibadgenossenschaft richtet in diesem Jahr zum siebten Mal in ihrem Schwimmbad ein Schweinetrogrennen aus. Es soll diesmal nicht am Saisonende, sondern bereits am Sonntag, 28. Juni, ausgetragen werden. Denn der Wettkampf ist ein Programmpunkt des dreitägigen Kulturfestivals mUETZE in diesem Sommer. Aus diesem Grund dürfen diesmal nur Mannschaften aus der Gemeinde Uetze starten. Viererteams können sich bis zum 17. Juni per E-Mail an r.lindenberg@freibad-haenigsen-eg.de anmelden.

Freibadverein Uetze sagt Arbeitseinsätze ab

Der Förderverein des Uetzer Freibads hat die drei noch geplanten Arbeitseinsätze seiner Mitglieder im Naturerlebnisbad abgesagt. Die Dienstagsgruppe, die den Winter über ehrenamtlich in der Badeanstalt gearbeitet hatte, hat sich am Dienstag, 17. März, das vorerst letzte Mal getroffen, um die Anlage für die Saison auf Vordermann zu bringen.

„Diese Freiwilligen kommen jetzt einzeln und sammeln zum Beispiel Totholz ein“, sagt Michael Kropp, Vorstandsmitglied der Uetzer Badgenossenschaft. So gebe es keine Probleme, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Der hauptamtliche Mitarbeiter Dennis Brandes, der ständig anwesend sei, spreche mit ihnen die Arbeiten ab. Bäume und Büsche müssten noch bis zum Saisonbeginn zurückgeschnitten werden.

Firmen führen Reparaturen aus

Laut Kropp führen derzeit zwei Firmen im Kombibecken Reparaturarbeiten aus. Eine Firma müsse ein Geländer wieder befestigen, eine andere eine Folienbahn auf dem Beckenboden austauschen. „Die Arbeiten fallen unter die Gewährleistung“, betont Kropp. Die Badesaison könne in Uetze theoretisch am 15. Mai beginnen. „Wir gehen aber davon aus, dass das nicht der Fall sein wird“, sagt das Vorstandsmitglied. Daher werde die Genossenschaft das Geld für die Dauerkartenabonnements nicht zum 31. März, sondern voraussichtlich zum 30. April einziehen.

Erstmals wollten die Genossenschaft und der Förderverein in diesem Jahr im Uetzer Schwimmbad am 1. Mai ein Maibaumfest feiern und dieses mit einem Tag der offenen Tür verbinden. „Das Maibaumfest haben wir abgesagt“, berichtet Kropp.

Totalausfall wäre großer Schaden

Die Genossenschaftsvorstände machen sich nicht nur Gedanken über einen verspäteten Saisonstart, sondern auch über einen Totalausfall in diesem Jahr. „Das würde uns schwer treffen. Aber wir gehen nicht pleite“, sagt Kropp. „Das wäre ein großer wirtschaftlicher Schaden“, pflichtet ihm Lindenberg bei. Die Hänigser Genossenschaft müsste geplante Investitionen verschieben.

Lesen Sie auch

Von Friedrich-Wilhelm Schiller