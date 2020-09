Uetze

Die politische Landschaft in der Gemeinde wird vielfältiger. Seit Freitagabend gibt es eine neue Partei: die Freien Wähler Uetze. Neun Uetzer Bürger haben sie gegründet. Dafür war auch Arnold Hansen, Vorsitzender der Freien Wähler Niedersachsen und Bundesgeschäftsführer, nach Eltze gekommen. Die erste Weiche für die künftige Arbeit haben die Gründungsmitglieder gleich am ersten Abend getroffen: Sie nominierten einen Kandidaten für die Wahl des Gemeindebürgermeisters im nächsten Jahr.

Seit einem Jahr haben Oliver Wempe und Hans-Herman Brockmann, die im Rat gemeinsam als Balu-Fraktion Kommunalpolitik machen, die Gründung vorbereitet. „Wir haben einfach Lust, unsere erfolgreiche Politik in dieser Wahlperiode fortzuführen und breiter aufzustellen“, erklärte Wempe. Bei der Suche nach dem Wie habe man unterschiedliche Optionen durchgespielt. Die Freien Wähler, die ihre Wurzeln in der Kommunalpolitik haben, hätten sie überzeugt, sagte Eltzes Ortsbürgermeister Brockmann. Dabei sei es ihnen wichtig gewesen, dass die Partei thematisch breit aufgestellt sei und sich klar sowohl von Rechts- als auch von Linksextremismus abgrenze, ergänzte Wempe. Bekanntestes Mitglied der Partei ist der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns, Hubert Aiwanger.

Koalitionspartner vorab über Gründung informiert

Über die Parteigründung habe man die politischen Partner in der Ratskoalition zuvor informiert, berichtete Wempe und lobte zugleich die „konstruktive und geräuscharme“ Arbeit im Mehrheitsbündnis aus CDU, Grünen, FDP, Freien Wählern Katensen (FWK) und Balu.

In den geschäftsführenden Vorstand wählten die neun Parteimitglieder Wempe als Vorsitzenden, Brockmann als seinem Stellvertreter, Jens Wiegmann als Schatzmeister und Stefan Hoffmann als Schriftführer. Damit ist die neue Partei arbeitsfähig und kann die Kommunalwahlen im Herbst 2021 vorbereiten. Sie will unter dem Namen Balu/Freie Wähler Kandidaten für den Gemeinderat und einzelne Ortsräte ins Rennen schicken. Eine Personalie haben die Mitglieder bereits am Freitagabend entschieden: Oliver Wempe (51) soll in den Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Uetze ziehen.

Wempe : Chance, etwas zu ändern, ist jetzt groß

Wempe ist seit Jahrzehnten kommunalpolitisch in der Gemeinde aktiv. Anfang der Neunzigerjahre saß er erstmals für die CDU im Orts- und im Gemeinderat Uetze, war später Kreistags- und Regionsabgeordneter. Nach einer zehnjährigen Pause zog er als parteiloser Einzelkandidat erneut in den Uetzer Rat und Ortsrat ein. Seine Entscheidung, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, sei langsam gereift, erklärte der 51-Jährige. Bürger und Ratskollegen hätten ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren.

„Die Chance, etwas zu verändern, ist jetzt groß. Denn nach 20 Jahren mit Werner Backeberg als Bürgermeister müssen alle Kandidaten bei Null anfangen“, betonte Wempe. Als Eckpunkte seines Wahlprogramms nannte er am Freitag „die Stabilisierung des Haushalts, eine strategisch neu ausgerichtete Wirtschaftspolitik, Nachhaltigkeit, Stärkung der Ortschaften und die Bildungs- und Jugendpolitik“.

Kandidat ist in Uetze gut vernetzt

Wempe arbeitet seit Langem als Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste in der Technischen Informationsbibliothek in Hannover und ist seit einigen Jahren freigestelltes Personalratsmitglied. Er ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Neben seinem politischen Engagement ist Wempe gut vernetzt in der Gemeinde. Er ist nach eigenen Angaben Mitbegründer des Uetzer Amateurtheaters Spielerei und anderer örtlicher Vereine.

