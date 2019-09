Katensen

Auf dem Friedhof in Uetze-Katensen gibt es Ärger: Aus den beiden Wasserhähnen kommt seit Längerem kein Wasser mehr. Denn die Pumpe, die aus einem Brunnen am Sportheim Grundwasser fördert und auch den Friedhof mit Wasser versorgt, ist defekt. In der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Verkehr, Umwelt u...