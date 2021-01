Fünf Jahre nach der Flucht: Familie Shojai fühlt sich in Uetze zu Hause

Uetze

Im Jahr 2015 flohen Hunderttausende Schutzsuchende nach Deutschland, darunter viele Familien. Eine davon ist die afghanische Familie Shojai, über deren Zusammenführung nach neun Monaten Trennung diese Zeitung damals berichtet hatte. Fünf Jahre später haben sich die fünf ein eigenes Leben in Uetze aufgebaut: Vater Ahmad hat seine Prüfung zum Pflegeassistenten bestanden, Mutter Khajeda Alizada die B1-Deutschprüfung und die drei Söhne Amir Mohammad (12), Ali Sina (9) und Matin (4) kommen in Schule und Kindergarten gut zurecht. Es ist die Geschichte einer Familie, für die aufgeben nie eine Option war.

Lesen Sie auch:Familie Shojai ist wieder vereint

Anzeige

Anfang Dezember kam die Nachricht, die den Shojais ihren Wunsch nach einem selbstbestimmten, unabhängigen Leben in Deutschland endlich erfüllen könnte: Ahmad Shojai hat seine Prüfung zum Pflegeassistenten bestanden. „Am Anfang war die Ausbildung wirklich schwer“, sagt er. Vor allem die Sprache bereitete ihm Schwierigkeiten. Doch dann packte ihn der Ehrgeiz, und der 36-Jährige lernte zwar langsam, aber mit viel Ausdauer für sein Ziel. „Ich war mir vor der Prüfung sicher, eine sehr gute Note zu bekommen“, sagt er. Er sollte recht behalten. Die Prüfung bestand er mit 1,1.

Das nächste Ziel: Altenpflegehelfer

Wenn Shojai von sich und seiner Familie erzählt, erwähnt er immer wieder die Sprach- und Berufszertifikate, die er und seine Frau in Deutschland erworben haben. Es scheint, als habe er das Gefühl, beweisen zu müssen, dass die Familie alles dafür tut, auf eigenen Beinen zu stehen. „Der Staat hat uns fünf Jahre lang geholfen. Jetzt sind wir dran“, sagt er. Shojai will nun Vollzeit arbeiten und neben dem Job das B2-Sprachzertifikat abschließen, das er für die Ausbildung zum Altenpflegehelfer benötigt.

Seine Frau Khajeda sucht ebenfalls im Bereich Altenpflege eine Teilzeitstelle, nachdem sie die B1-Sprachprüfung bestanden hat. Dazu möchte sie zunächst ein Praktikum im Pflegeheim machen – so hat auch ihr Mann den Einstieg in den Beruf gefunden. Amir, der älteste Sohn, besucht inzwischen die siebte Klasse der Aurelia-Wald-Gesamtschule. „Er hatte am Anfang Schwierigkeiten in der Schule“, sagt der Vater. Nachdem seine Deutschkenntnisse besser wurden, kam Amir jedoch gut mit. „In Mathe hat er sogar sehr gute Noten“, erzählt Shojai mit Stolz in der Stimme.

Verein Landungsbrücke unterstützt die Familie

Auch für den neunjährigen Ali laufe es in der Schule gut, und der in Deutschland geborene Matin besucht zurzeit den Kindergarten. Shojai betont immer wieder, wie dankbar er für die Unterstützung ist, die die Familie durch den Verein Landungsbrücke Uetze bekommen hat. Die ehrenamtlichen Helfer stehen Geflüchteten und Migranten bei ihrer Ankunft und darüber hinaus zur Seite. Als Patin half Ute Kaufmann den Shojais bei Behördenangelegenheiten, beim Deutschlernen und vielem anderen. Auch die Zusammenführung der Familie ermöglichte der Verein, nachdem der Vater auf der Flucht seine Familie in Griechenland zurücklassen musste.

„‚Geduld’ war eines der ersten Wörter, die ich Ahmad beibrachte – denn die braucht es hier oft“, sagt Kaufmann. Kurz vor Weihnachten besuchte sie die Familie an ihrer Wohnung in Uetze, in der sie seit drei Jahren wohnt und sich wohlfühlt. Das Leben in Uetze sei vor allem für die Kinder besser als das Stadtleben, sagt Shojai. „Wir sind lieber hier als in Hannover“, sagt er, das sei ihnen zu groß. Ihr Traum ist es, irgendwann eine eigene Wohnung zu kaufen, wenn sie genug gespart haben – und zwar in ihrer Heimat, Uetze.

Von Elena Everding