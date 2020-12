Uetze

Die Haushalte in Uetze müssen ab 1. Januar 2021 mehr für ihr Trinkwasser bezahlen. Der Nettopreis für einen Kubikmeter steigt von 1,48 auf 1,53 Euro. Der Netto-Grundpreis bleibt mit 96 Euro pro Anschluss stabil. Grund für Preissteigerung ist laut dem Wasserverband Peine, der die Uetzer mit Trinkwasser versorgt und deren Abwasser entsorgt, die Verdoppelung der Wasserentnahmegebühr (WEG). Der Niedersächsische Landtag hat am 11. Dezember beschlossen, diese von 7,5 auf 15 Cent pro Kubikmeter zu erhöhen.

„Wir geben die Erhöhung der WEG um 7,5 Cent nicht komplett an die Verbraucher weiter, weil wir gut gewirtschaftet haben“, sagt Sandra Ramdohr, Pressesprecherin des Wasserverbands. Entlastet werden die Uetzer bei der Schmutzwassergebühr. Diese sinkt von 3,40 auf 3,03 Euro pro Kubikmeter. Unverändert bleiben die Grundgebühr – 96 Euro pro Jahr und Anschluss – und die Einleitung von Niederschlagswasser – 0,33 Euro pro Quadratmeter. Damit zahlen die Verbraucher künftig für den Verbrauch von einem Kubikmeter Wasser 4,67 statt bislang 4,98 Euro. Der Wasserverband will 2021 Abwasserkanäle in der Alten Dorfstraße in Dollbergen und in der Osterstraße in Uetze erneuern.

Die Verbandsversammlung, in der Bürgermeister Werner Backeberg die Interessen Uetzes vertritt, hat am Freitag den Hohenhamelner Bürgermeister Lutz Erwig zum Nachfolger des langjährigen Verbandsvorstehers Hans-Hermann Baas gewählt.

