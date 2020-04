Die Polizei hat am Mittwochnachmittag eine 55-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Andere Verkehrsteilnehmer hatten die Frau wegen ihrer extrem unsicheren Fahrweise in Uetze gestoppt. Zu Ursache äußert die Polizei schon eine Vermutung.

Uetze - Gefährliche Fahrweise: Autofahrer stoppen 55-Jährige in Uetze

