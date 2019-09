Hänigsen

An einem grauen Opel Corsa, der am Campingplatz Am Fließgraben in Hänigsen stand, sind die Radmuttern an einem der Vorderräder gelöst worden. Vermutlich ereignete sich diese Tat, die einen schweren Unfall hätte auslösen können, in der Nacht zum Montag. Der Fahrer hatte nach eigenen Angaben sein Auto am vergangenen Sonntag um Mitternacht am Campingplatz abgestellt. Am Montag sei ihm beim Fahren ein komisches Geräusch aufgefallen, das er jedoch nicht eindeutig zuordnen konnte, erklärte der Mann gegenüber der Polizei in Burgdorf.

Werkstatt: Radmuttern lösen sich nicht beim Fahren

Nachdem das Geräusch andauerte, habe er am Mittwoch eine Fachwerkstatt in Burgdorf aufgesucht, um die Ursache klären zu lassen, heißt es im Polizeibericht. Dort sei ihm eröffnet worden, dass die Radbolzen am Vorderrad absichtlich gelöst worden sein müssen. Ein Lockern der Bolzen durch den reinen Fahrzeugbetrieb sei auszuschließen. Daraufhin ist der Corsa-Fahrer zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet. Denn er hatte in jüngster Zeit keinen Werkstatttermin, sodass nur eine unbekannte Person das Auto manipuliert haben kann.

Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeugen, die in der Zeit von Sonntag, 0 Uhr, bis Mittwoch, 12.50 Uhr, an der Straße Am Fließgraben etwas beobachten konnten, bittet die Polizei Uetze, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer