Uetze/Eltze

In einem Betrieb in Uetzes Nachbarlandkreis Gifhorn ist in dieser Woche die Geflügelpest ausgebrochen. Darauf reagiert jetzt die Region Hannover: Die Behörde ordnet für Uetze und Eltze eine Stallpflicht für das Federvieh an. Diese gilt ab Donnerstag, 27. Januar, und bis auf Widerruf.

Diese beiden Orte fallen in eine sogenannte Überwachungszone, die mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern um den von der Geflügelpest betroffenen Bestand in Gifhorn festgelegt wird, teilt dazu Behördensprecherin Sonja Wendt mit. Betroffen von dieser Anordnung sind aktuell 88 Geflügelhalter mit gut 2650 Tieren in den beiden ausgewiesenen Gebieten. „Dabei handelt es sich zumeist um kleine Bestände, oft von Hobbytierhaltern“, sagt Wendt. Anzeichen oder Belege für einen möglichen Ausbruch der auch als Vogelgrippe bezeichneten Krankheit in Niedersachsen gibt es bereits seit einigen Monaten. So wurde immer wieder bei tot aufgefundenen Wildvögeln – auch in Schleswig-Holstein – Infektionen mit dem Subtyp H5N1 festgestellt. Nach der Verfügung der Region Hannover dürfen die Geflügelhalterinnen und -halter in diesen Bereichen ihre Tiere ab sofort nicht mehr im Freien, sondern nur noch im Stall oder unter einer entsprechenden Schutzvorrichtung halten.

Desinfektion und Schutzkleidung sind notwendig

In der festgelegten Überwachungszone dürfen außerdem weder Tiere noch deren Erzeugnisse transportiert werden, die aus einem Bestand mit Vögeln stammt. Dazu gehören unter anderem Vögel, Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier, Gülle und Mist sowie Futtermittel, die aus einem vogelhaltenden Betrieb stammen. Ausgenommen von dem Verbot sind etwa Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die mit bestimmten Wärmeverfahren behandelt worden sind.

Zudem müssen die Halter die Geflügelställe gegen unbefugten Zutritt sichern, diese dürfen nur mit Schutzkleidung betreten werden. Hände und Schuhzeug sind vor dem Betreten und nach dem Verlassen eines Geflügelstalls zu reinigen und zu desinfizieren. Alle Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter in der Region Hannover sind aufgefordert, sich beim Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen per E-Mail an fdvv@region-hannover.de oder unter Telefon (0511) 61622095 zu registrieren, sofern sie dies noch nicht gemacht haben. Die Allgemeinverfügung ist unter www.bekanntmachungen.region-hannover.de im Internet abrufbar.

Von Antje Bismark und Sven Warnecke