Uetze

Für die Osterferien hat das „Team Jugend“ für die Gemeinde Uetze einen Mix verschiedener Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Fußballbegeisterte können ein dreitägiges Camp besuchen, Kreativangebote und Veranstaltungen im Bereich Sport und Forschung stehen auf dem Programm. Auch die Juleica, die Ausbildung zum Jugendleiter oder zur Jugendleiterin, gehört zum Angebot. Sozialpädagoginnen und -pädagogen vom Team Jugend vermitteln Interessierten im Alter von 15 bis 18 Jahren das nötige Handwerkszeug, um mit Kindern arbeiten zu können.

In den Sommerferien führt die Jugendfreizeit für 14 -bis 18-Jährigen nach Skandinavien. Der Ort Rydsnäs liegt in Mittelschweden. Umgeben von Seen und Wäldern können die Jugendlichen grillen, Volleyball spielen und Kanu fahren. Im Abenteuer-Zeltlager in Eltze können Acht- bis 13-Jährige außerdem das mittelalterliche Fantasieland Silvanien bereisen. Auf die Kinder warten Geheimnisse und Wissenswertes über Natur und Geschichte. Alle Informationen zu den aktuellen Angeboten und Anmeldungen sind zu finden unter www.jugend-uetze.de. Fragen können per E-Mail an jugend@uetze.de oder telefonisch unter (05173) 982679 gestellt werden.

Von Franziska Hubl