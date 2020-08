Uetze

Von ihren Auszubildenden bekommt die Uetzer Gemeindeverwaltung durchweg ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Lob gibt es für die facettenreiche und kompetente Ausbildung und das angenehme Betriebsklima. „Ich bin sehr glücklich hier und gehe jeden Tag gern zur Arbeit“, sagt Emily Schrader, die 2019 ihre Ausbildung begonnen hat. „Ich habe das Gefühl willkommen zu sein.“ Sven Decker, der im dritten Lehrjahr ist, bestätigt die Aussage seiner jungen Kollegin und fügt hinzu: „Es gibt keine Langeweile.“

So sieht es auch Sebastian Loose, der wie Decker im letzten Ausbildungsjahr steht. Es habe ihn positiv überrascht, dass die Anwendung von Gesetzen –und darum gehe es bei der Arbeit als Verwaltungsfachangestellter – so interessant sei. „Und außerdem sind die Kollegen superfreundlich.“

Seit dieser Woche verstärken zwei Neue den Kreis der Auszubildenden in der Gemeinde Uetze: Megan Pallat und Kevin Hilmer, beide sind in Uetze aufgewachsen. Insgesamt acht junge Frauen und Männer werden damit derzeit in der Gemeindeverwaltung ausgebildet, sechs zu Verwaltungsfachkräften, ein EDV-Informatiker und ein Garten- und Landschaftsbauer im Bauhof. „Die Ausbildung geht über alle Fachbereiche und ist sehr breit gefächert“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz.

Azubis werden generell übernommen

Eine duale Ausbildung zur gehobenen Beamtenlaufbahn bietet die Gemeinde zurzeit nicht an. „Wir haben aktuell keinen Bedarf für solch eine Stelle“, erklärt Fitz. Denn wer seine Ausbildung in der Gemeinde Uetze abschließe, werde generell für ein Jahr übernommen, erklärt Thomas Müller, der als Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste auch für das Personalmanagement verantwortlich ist. Allerdings komme es auch vor, dass Auszubildende eine weitere Ausbildung oder ein Studium draufsatteln, ergänzt Fitz.

38 Bewerbungen waren im Rathaus für den Ausbildungsbeginn im August 2020 eingegangen. 36 hätten die Voraussetzung erfüllt und seien zu einem 90-minütigen Einstellungstest eingeladen worden, berichtet Fitz. Danach wurden neun zum Vorstellungsgespräch gebeten, sieben hätten sich qualifiziert. „Den drei Besten haben wir einen Ausbildungsvertrag angeboten.“ Doch einer hat kurzfristig abgesagt. Daraufhin hat die Gemeinde die anderen Bewerber nochmals kontaktiert, aber alle hatten inzwischen einen Ausbildungsvertrag in der Tasche.

Bewerber benötigen Realschulabschluss

Einen Bewerbermangel für eine Ausbildung in der kommunalen Verwaltung sieht Fachbereichsleiter Müller nicht. „Der Beruf ist noch sehr beliebt, und wir brauchen junge Leute, die technik- und digitalaffin sind.“ Denn bis Ende 2022 müssten die Kommunen alle Serviceleistungen für die Bürger auch digital anbieten.

Voraussetzung für eine Ausbildung zur Verwaltungsfachkraft ist der Realschulabschluss. Die 20-jährige Megan Pallat hat 2019 ihr Abitur am beruflichen Gymnasium Wirtschaft in Burgdorf gemacht und im Anschluss als Minijobberin in mehrere Berufe hingeschnuppert. Um für den Eignungstest gewappnet zu sein, habe sie das von der Gemeinde zur Verfügung gestellt Infomaterial durchgearbeitet, berichtet sie.

Kevin Hilmer ist 27 Jahre alt und hat nach seinem Abi in Uetze „diverse Sachen ausprobiert“, darunter zwei Studiengänge. „Doch ich habe festgestellt, dass mich mehr das praktische Arbeiten interessiert als die reine Theorie.“ Seine Wahl sei auf Uetze gefallen, weil er sich hier sehr wohlfühle, „ich würde nicht gern in der Stadt arbeiten“.

Bevor die beiden im Rathaus ihre ersten Arbeitserfahrungen sammeln, geht es für sechs Wochen zum Grundseminar ins Niedersächsische Studieninstitut für die kommunale Verwaltung, wo die theoretische Fachpraxis gelehrt wird. Die Ausbildung ist laut Müller in Blöcke eingeteilt. „Sechs Wochen im Team vor Ort, sechs Wochen im Institut oder an der Berufsschule.“

Corona-Lockdown beeinträchtigt Ausbildung

Wenn Pallat und Hilmer dann in sechs Wochen ihre Ausbildung vor Ort im Rathaus beginnen, werden sie aller Voraussicht nach auch dort an einem Arbeitsplatz sitzen und nicht im Homeoffice. Denn inzwischen arbeitet die Mehrzahl der Mitarbeiter wieder im Rathaus. In der heißen Phase der Corona-Pandemie hat Uetze wie alle anderen Kommunen die Rathausmitarbeiter wochenlang von zu Hause aus arbeiten lassen.

„Unter diesen Rahmenbedingungen war natürlich die Frage: Wie werden wir den Azubis gerecht?“, sagt Rathaussprecher und Wirtschaftsförderer Fitz. „Es war für uns eine Herausforderung, sie trotzdem gut zu betreuen.“ So wurde laut Müller auch für die Ausbildung mit Videokonferenzen gearbeitet, aber „das war nicht so einfach“. Das Ergebnis: Was an Ausbildungsinhalten geplant war, konnte nicht mehr eins zu eins umgesetzt werden.

