Uetze

Um die Raumnot im Uetzer Rathaus zu beheben, will die Gemeinde zum 1. November weitere Büroräume anmieten. Mitarbeiter der Kommune sollen in die Villa an der Burgdorfer Straße einziehen, in der die Hannoversche Volksbank vorübergehend ihr Beratungscenter untergebracht hatte. „Es geht um zwölf bis 14 Arbeitsplätze“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz.

Nach den Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung fehle im Rathaus Platz für 16 Arbeitsplätze, sagt Fitz. Mit dem Mieten der Räume an der Burgdorfer Straße sei das Problem fast gänzlich zu lösen. Momentan dient einer der beiden großen Sitzungsräume als Großraumbüro. Außerdem sitzen in einigen Einzelbüros zwei Mitarbeiter und in Doppelbüros drei Beschäftigte. Welches Team an die Burgdorfer Straße ziehen wird, steht laut Fitz aber noch nicht fest.

Gemeinde will Inventar übernehmen

Große Renovierungsarbeiten sind laut Fitz am neuen Standort nicht notwendig. „Die Räume sind in einem sehr guten Zustand, weil sie erst von der Volksbank für Büroarbeiten hergerichtet worden sind“, sagt er. Die Gemeinde hat allerdings einen Bauantrag auf eine Nutzungsänderung stellen müssen. „Wir gehen davon aus, dass die Genehmigung bis zum 1. November vorliegt.“ Die Kommune will Inventar von der Volksbank übernehmen. „Soweit es zu uns passt“, betont der Gemeindesprecher. Für die Übernahme von Inventar und den Bauantrag hat die Verwaltung im Entwurf für den Nachtragshaushalt 30.000 Euro eingeplant.

Das Anmieten der Räume soll nur eine Übergangslösung bis zur Fertigstellung des geplanten Rathausanbaus sein. Dafür hat der kommunale Eigenbetrieb in seinem Investitionsplan insgesamt 4,3 Millionen Euro veranschlagt. Nach dem gegenwärtigen Zeitplan sollen die Bauarbeiten 2021 beginnen. Die Fertigstellung ist für Juni 2023 geplant.

Dann soll auch das Team Personal wieder ins Rathaus zurückkehren. Es ist seit März 2018 in angemieteten Räumen im Erdgeschoss des Hauses Kaiserstraße 16a untergebracht.

Der Neubau der Volksbank an der Nordmannstraße steht. Momentan wird der Parkplatz vor dem Gebäude gepflastert. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Neubau der Volksbank wird im Oktober fertig Die Hannoversche Volksbank will ihr neues Beratungscenter in Uetze an der Nordmannstraße am Montag, 21. Oktober, eröffnen. Das Geldinstitut lässt die neue Filiale von der Baum-Unternehmensgruppe bauen, die auch Eigentümerin der alten Geschäftsstelle war. Diese wurde im Herbst 2018 abgerissen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Die Baum-Gruppe wird das neue Gebäude wieder an die Hannoversche Volksbank vermieten. „Die Bauarbeiten sind voll im Plan“, sagt Volksbank-Sprecher Marko Volck. Außen pflastern derzeit Bauarbeiter die Parkplätze. Der Innenausbau ist laut Volck abgeschlossen. Zurzeit werde der Neubau möbliert. Bis Freitag, 18. Oktober, soll die komplette Einrichtung stehen. An dem darauffolgenden Wochenende werde das Beratungscenter von der Burgdorfer Straße, wo es seit September 2018 eine vorübergehende Bleibe gefunden hat, an die Nordmannstraße umziehen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller