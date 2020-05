Uetze

Auf den Spielplätzen in allen Uetzer Ortsteilen können die Kinder ab Mittwoch, 6. Mai, wieder klettern, schaukeln, rutschen und wippen. Das dürfen sie allerdings nur im Abstand von mindestens 1,50 Meter zueinander und nur in Begleitung eines Erwachsenen – so sehen es die Nutzungsregeln der Gemeinde vor. Über diese Verhaltensregeln werde die Gemeindeverwaltung auf den Spielplätzen informieren, kündigt Rathaussprecher Andreas Fitz am Montag, 4. Mai, an.

Desinfektionsmittel werde es auf den 20 Spielplätzen der Gemeinde nicht geben. Wer die Hände seines Kindes regelmäßig säubern will, müsse die entsprechende Ausstattung selbst mitbringen. Die Sperrung der Spielplätze, die seit März gilt, wird niedersachsenweit aufgehoben.

Von Anette Wulf-Dettmer