Gemeinde Uetze richtet Neujahrsempfang im Lockdown online aus

Uetze

Die Gemeinde Uetze geht mit ihrem traditionellen Neujahrsempfang online. Grund ist der aktuelle Lockdown in der Corona-Pandemie. Am Sonntag, 10. Januar, ab 11 Uhr wird die Veranstaltung per Livestream auf der Internetplattform Youtube übertragen. Bürgermeister Werner Backeberg lädt alle Bürger und Bürgerinnen ein, dabei zu sein. „Ich würde mich freuen, Sie virtuell begrüßen zu können“, sagt er.

Der ungewöhnliche Neujahrsempfang wird nicht in der Agora, sondern im Rathausfoyer stattfinden. Backeberg, für den es der letzte Neujahrsempfang als Uetzes Gemeindebürgermeister sein wird, wird eine Rede halten. Die Bürgermeister aus den Leaderpartnergemeinden Flotwedel und Wathlingen werden mit ihren Grußworten per Videostream eingeblendet. „Es wird auch, wie jedes Jahr, Musik geben, ebenso wie einen Rückblick auf die Ereignisse des Jahres 2020 – aufgearbeitet als Präsentation“, kündigt Rathaussprecher Murat Kurt an.

Backeberg lobt Solidarität in der Corona-Krise

Geprägt hat das Jahr die Corona-Pandemie. Auch wenn sie in der Gemeinde bisher glimpflich verlaufen sei, schreibt Bürgermeister Backeberg in seinem Grußwort zum Jahreswechsel. Daran habe vor allem die Bereitschaft der Bevölkerung, Solidarität zu zeigen und die Hygienevorschriften zu beachten, einen großen Anteil. „Denn der Träger der Pandemie sind wir, nur wir können die Ausbreitung des Virus verhindern.“ Auch wenn jetzt die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft würden, „sind die Auswirkungen der Pandemie noch nicht vorbei“, erklärt Backeberg. „Wir werden Jahre brauchen, bis wir als Gesellschaft im Ganzen deren Auswirkungen überwunden haben.“

Für Uetzes Bürgermeister steht fest, dass trotz aller staatlichen Stützungsmaßnahmen nicht alle wirtschaftliche Existenzen und Arbeitsplätze erhalten werden können. „Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüche werden auch unsere Gemeinde vor große Herausforderungen stellen“, erklärt Backeberg und bittet die Bürger, weiterhin für sich und ihre Mitmenschen Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig lobt er die große Solidarität in der Corona-Krise und nennt als Beispiele die vielen Spenden für Uetzes Corona-Hilfsfonds und die Weihnachtspäckchenaktion für Kinder und Jugendliche aus bedürftigen Familien.

Der Neujahrsempfang wird am Sonntag, 10. Januar, ab 11 Uhr live auf Youtube unter www.ie-stream.de/uetze übertragen.

Von Anette Wulf-Dettmer