Gesundheitsamt meldet drei neue Corona-Fälle in Uetze

Uetze

Vom allgemeinen Anstieg der Corona-Zahlen ist auch die Gemeinde Uetze betroffen. Das Gesundheitsamt hat am Dienstag gemeldet, dass aktuell drei Einwohner der Gemeinde positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Seit Ausbruch der Pandemie ist das Virus damit bei 42 Menschen in Uetze nachgewiesen worden.

In der Region Hannover sind mit Stand von Dienstagmittag insgesamt 197 Menschen, 25 mehr als am Vortag, mit dem Coronavirus infiziert. Am stärksten betroffen sind im Umland Langenhagen (14 ), Garbsen und Seelze (je 13) sowie Burgwedel (12). Coronafrei sind momentan nur noch zwei Kommunen: Hemmingen und die Wedemark.

Von Anette Wulf-Dettmer