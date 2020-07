Gesundheitsamt meldet dritten Corona-Infizierten in Uetze

Uetze

In der Gemeinde Uetze, wo am 29. Februar der erste Patient in Niedersachsen positiv getestet worden war, gab es wochenlang keinen Corona-Infizierten. Jetzt hat die Region seit Dienstag, 21. Juli, drei neue Fälle gemeldet, den jüngsten am Freitagnachmittag. Wo sich diese Person mit dem Virus infiziert hat, dazu macht die Region keine Angaben. Angesichts der erneut steigenden Infektionszahlen in der Region – Freitagmittag waren 100 Menschen infiziert – sei eine Einzelfallinformation zeitlich nicht möglich.

Bei dem neuen Corona-Fall handelt es sich möglicherweise um eines der Familienmitglieder der beiden akut infizierten Uetzer. Diese mussten sich gemeinsam mit ihren Familien für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Der Corona-Infizierte, der am 29. Juli positiv getestet worden ist, war zuvor im Urlaub. Dieser Patient war laut Pressesprecherin Tanja Schulz nach seiner Rückkehr noch nicht wieder zur Arbeit gegangen. Er hatte nur zu seiner Familie Kontakt.

Anzeige

Infektionen sind Folge von Familientreffen und Feiern

Die neuen Infektionen sind laut Region überwiegend die Folge von Familientreffen oder anderen privaten Feiern, nur gelegentlich von Reisen. Insgesamt sei in der Bevölkerung eine Vernachlässigung der Abstands- und Hygieneregeln im privaten Bereich zu beobachten. Das Gesundheitsamt empfiehlt deshalb, dass trotz der Lockerungen die Kontakte bei Treffen in der Öffentlichkeit oder im privaten Kreis weiterhin überschaubar bleiben.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Gemeinde Uetze meldete am 29. Februar zwar den ersten Corona-Infizierten Niedersachsens, doch ein Corona-Hotspot war Uetze nie. Das geht aus der ersten Statistik zur Corona-Krise der Region Hannover hervor. Uetze gehört zu den zehn Kommunen in der Region Hannover, in denen seit Ausbruch der Pandemie Anfang März die Zahl der Covid-19-Infektionen pro 100.000 Einwohner stets unter der Marke von 200 lag. Insgesamt ist das Virus seit Ausbruch und bis zum 31. Juli bei 39 Einwohnern Uetze nachgewiesen worden.

In derselben Kategorie – 150 bis unter 200 Corona-Infektionen – befinden sich Lehrte, Sehnde, Pattensen, Wennigsen und Wedemark. Noch geringere Infektionszahlen – sie überstiegen bis zum 22. Juli nie die Marke von 150 pro 100.000 Einwohner – gab es in Neustadt, Wunstorf, Barsinghausen und Gehrden. In Uetzes Nachbarkommune Burgdorf stieg die Zahl der Corona-Infizierten teilweise auf 200 bis 249, ebenso wie in Burgwedel und Isernhagen. Hotspot in der Region Hannover ist bislang Laatzen mit zeitweise mehr als 300 Infizierten pro 100.000 Einwohner.

Von Anette Wulf-Dettmer