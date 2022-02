Hänigsen

Das Interesse am schnellen Glasfaserinternet ist in Hänigsen und Obershagen noch gering. Bislang hätten sich in beiden Ortschaften weniger als 20 Prozent der Haushalte für die schnellen Leitungen ausgesprochen, teilt Ortsbürgermeister Norbert Vanin mit.

Die Firma FNOH-DSL Südheide will Hänigsen sowie auch Obershagen mit Glasfaseranschlüssen versorgen. Aber nur dann, wenn sich 40 Prozent der dortigen Haushalte dafür aussprechen – bislang sind es deutlich weniger. Aktuell seien die neuen Leitungen noch Zukunftsmusik, sagt Vanin. Weil das Ziel längst noch nicht erzielt worden ist, hat FNOH die Vorvermarktung – und damit die Anmeldefrist – in beiden Orten bis zum 31. März verlängert.

Um einen „Turbo“ zu zünden, ist für Freitag, 11. Februar, eine Informationsveranstaltung in Hänigsen geplant. Diese beginnt um 19 Uhr in der Aula der Grundschule am Storchennest, Moorgartenweg 1. Es gelten dabei die tagesaktuellen Corona-Regeln. Für all jene, die die Veranstaltung nicht besuchen können, gibt es Informationen unter Telefon (0 51 47) 3 08 99 11 bei den FNOH. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich im Internet unter www.fnoh.de/infoveranstaltung-haenigsen für eine Teilnahme an der Zoom-Konferenz zu registrieren. Nach dort erfolgter Anmeldung schickt der Anbieter den Link per E-Mail.

Von Sven Warnecke