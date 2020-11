Uetze

Auch in Corona-Zeiten absolvieren viele Schüler gerade ihr Praktikum, um erste Berufserfahrung zu sammeln – so auch der elfte Jahrgang am Gymnasium unter den Eichen in Uetze. Eigentlich verlassen die Jugendlichen für zwei Wochen ihre Schule, um in einen von ihnen gewählten Betrieb reinzuschnuppern und auch mitzuarbeiten. Doch die Pandemie stellt sie vor besondere Schwierigkeiten. Viele Betriebe nehmen aufgrund von Corona keine Praktikanten an.

Die Unternehmer haben Angst vor einer Schließung ihres Betriebs wegen einer Corona-Infektion und sehen einen Praktikanten als zusätzliches Risiko, wie viele der Gymnasiasten leidvoll erfahren mussten. Deshalb sitzen einige Schüler der elften Klasse in der Schule und nehmen am Unterricht teil, anstatt erste Einblicke ins Berufsleben zu bekommen. Die Mehrheit dieser Schüler hatte sogar schon einen Platz in einem Betrieb. Allerdings musste dieser aufgrund von Corona wieder abgesagt werden. Teilweise geschah dies extrem kurzfristig.

Praktikanten im Homeoffice

Viele Schüler mussten sich deshalb eine Alternative zu ihrem Wunschpraktikum suchen. Schüler, die gerne ihr Praktikum in der Hotel- oder Eventbranche verbracht hätten, standen aufgrund von Corona vor einer großen Herausforderung. Sie mussten sich einen Platz in einer Branche suchen, die ihnen nicht so zusagt oder in der sie sich künftig schlichtweg nicht sehen. Auch nach dem Beginn der offiziell zweiwöchigen Zeit wurden noch Praktika aufgrund von Corona-Infektionen im Betrieb oder fehlender Aufträge abgesagt. Die Zahl der Elftklässler in der Schule ohne Praktikum steigt deshalb täglich. Stefan Even betreut die Schüler des Gymnasiums während ihres Praktikums. Er sagt: „Die Suche nach Praktikumsplätzen stellte sich dieses Jahr so schwer wie noch nie dar.“

Selbst wenn man einen der wenigen Praktikumsplätze bekommen hat, ist dieses nicht zu vergleichen mit einem Praktikum unter normalen Bedingungen. Fast alle Praktika finden nur eingeschränkt statt, da viele Mitarbeiter im Homeoffice sind, der Betrieb aktuell nur eingeschränkt arbeiten kann und viele Events oder Aufträge abgesagt wurden. Marie-Christin Gerlach (11b), die ihr Praktikum bei der Messe in Hannover macht, sagt: „Corona schränkt mein Praktikum extrem ein. Leider kann ich nur teilweise Einblicke bekommen, da viele Mitarbeiter im Homeoffice sind und Events abgesagt wurden.“ Einige Schüler müssen auch ihr Praktikum selbst im Homeoffice verbringen.

Dennis Wiegmann aus der Klasse 11b gehört zu den Schülern, die in einem Unternehmen - in diesem Fall in einem Bagger - arbeiten durften. Quelle: privat

Zwei statt acht Stunden im Betrieb

Viele Schüler sehen das Praktikum aktuell als zusätzliche Belastung an, und sind deswegen der Meinung, dass es besser gewesen wäre, wenn das Praktikum nicht stattgefunden hätte. Pia Schramm (11b), die ihr Praktikum bei einer Kinderbetreuung macht, sagt: „Aus Schutz der Mitmenschen wäre es verantwortlicher, das Praktikum abzusagen. Der Großteil meiner Mitschüler hatte Probleme bei der Suche nach einem Praktikumsplatz.“ Ihr Mitschüler Philip Wolf (11b), der sein Praktikum bei Avista Oil macht, sieht das ähnlich: „Ohne Corona würde ich einen besseren Einblick bekommen. Statt acht Stunden bin ich nur zwei Stunden täglich im Betrieb.“

Wegen der Einschränkungen hat beispielsweise das Gymnasium in Burgdorf das für Januar geplante Praktikum abgesagt. Die Schulleitung aus Uetze entschied sich dennoch dafür, das Praktikum in Uetze stattfinden zu lassen, wofür auch einige Schüler dankbar sind. „Auch wenn mein Praktikum durch Corona sehr eingeschränkt wurde, bin ich froh, dass es stattgefunden hat, da ich Berufserfahrungen sehr wichtig und interessant finde“, sagt die Elftklässlerin Gerlach. Lehrer Even ergänzt: „Viele Schüler hatten einen Platz, und deswegen wäre es für diese Schüler eine Enttäuschung gewesen, hätten wir das Praktikum gestrichen.“ Für die Schüler des elften Jahrgangs sei dies die letzte Chance auf ein Schülerpraktikum gewesen.

Kultusministerium streicht Praktika bis Ostern

Inzwischen reagiert auch das Kultusministerium: Die Behörde hatte bereits vor den Sommerferien festgelegt, dass Schülerbetriebspraktika vom regionalen Infektionsgeschehen abhängig durchgeführt werden. Doch jetzt hat das Kultusministerium nach Aussage eines Sprechers entschieden, Schülerpraktika bis Ostern kommenden Jahres abzusagen. Dies geschieht aufgrund der sich derzeitig verändernden Infektionslage. So sieht das niedersächsische Kultusministerium die Sicherheit für Schüler und Betriebe gewahrt. Ob Praktika nächstes Jahr wieder normal stattfinden können, ist ungewiss. Mit Blick auf die aktuelle Situation sagt Even: „Für Praktika in Zukunft ist Kreativität und Flexibilität gefragt. Hier gilt es, auf auf Sicht zu fahren.“

Von Tim Joris Schlichter