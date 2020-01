Hänigsen

Fast ein Jahr lang war es ruhig. Nun haben Einbrecher erneut die HEM-Tankstelle auf dem Burgdorfer Berg in Uetze-Hänigsen ins Visier genommen. In der Nacht zu Sonntag Gegen 3.25 Uhr drangen sie mit brachialer Gewalt in die Geschäftsräume ein. Zwei Täter hatten zunächst zwei schwere eiserne Abdeckungen von Regenwassereinläufen gegen die Eingangstür geworfen. Als das nicht zum gewünschten Erfolg führte, versuchten sie, mit einem Beil und einem Hammer, einem Fäustling, die Tür einzuschlagen.

Das Sicherheitsglas zersplitterte nur an der Oberfläche. Ansonsten hielt es der Gewalt stand. Daraufhin warfen sie das Beil und den Fäustling gegen zwei große Scheiben des Verkaufsraums. Diesmal gelang es ihnen, eine Scheibe so zu zertrümmern, dass sie in den Verkaufsraum einsteigen konnten.

Einbrecher fliehen zu Fuß

Die Einbrecher lösten dabei allerdings auch die Alarmanlage aus. Außerdem schaltete sich automatisch das Licht ein. Daraufhin brachen sie den Einbruch ab. Sie ergriffen zu Fuß die Flucht, ohne etwas erbeutet zu haben. Nach Zeugenaussagen rannten sie in Richtung Dachtmissen davon.

Nachbarn waren von den Einbruchsgeräuschen wach geworden. Sie beobachteten den Tathergang und alarmierten sofort die Polizei. Sie beobachteten noch einen dritten Täter, der offenbar Schmiere stand. Obwohl die Polizei mit mehreren Funkstreifenwagen nach Hänigsen ausrückte, blieb die Fahndung erfolglos.

Die Roste der Regenwassereinläufe, die die Einbrecher als Tatwerkzeug benutzten, stammen sehr wahrscheinlich aus der in der Nähe gelegenen Fridtjof-Nansen-Straße. Dort fehlten am Sonntagmorgen zwei Abdeckungen.

Es war bereits der dritte Einbruch in die Hänigser Tankstelle. Im August 2018 und danach Anfang Februar 2019 waren Einbrecher in die Verkaufsräume eingestiegen. Damals erbeuteten die Täter vor allem Zigaretten.

Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise

Die Polizei in Uetze, Telefon (05173) 925430, bittet weitere Zeugen, sich bei ihr zu melden. Insbesondere ist sie an Angaben zum Fluchtweg interessiert.

