Hänigsen/Uetze

Für den Modellflieger Henri Sander aus Hänigsen ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Er ist in Ungarn Weltmeister in der Wettkampfklasse F3K geworden. Und das gleich zweimal. Mit der deutschen Nationalmannschaft hat der 21-Jährige im Teamwettbewerb gesiegt. Außerdem gewann er in der Einzelkonkurrenz die Go...