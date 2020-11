Häusliche Gewalt in Uetze: Notfallplan soll Frauen helfen

Uetze

Statistiken belegen: Durchschnittlich jede dritte Frau ist in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Dazu zählt nicht nur die körperliche Gewalt. Auch psychische Gewalt, wie emotionale Erpressung, soziale Kontrolle, finanzielle Ausbeutung und Unterdrückung sowie digitale Gewalt gibt es immer wieder. Oftmals ist es ein langer Leidensweg, den die Opfer gehen, bevor sie den mutigen Schritt wagen, sich aus der Beziehung zu lösen und den gewalttätigen Partner zu verlassen.

Notfalltasche packen und Flucht vorbereiten

Damit Opfer wissen, wie sie sich aus diesen Situationen befreien können, gibt es einen sogenannten Notfallplan: Dieser führt detailliert auf, welche Dokumente die betroffenen Frauen einpacken und welche Maßnahmen sie vor ihrer Flucht aus dem gewalttätigen Zuhause ergreifen sollten – um im Notfall schnellstmöglich und sicher aus der Gefahrenlage verschwinden zu können.

SPD fordert, Notfallplan in öffentlichen Gebäuden auszuhängen

In vielen öffentlichen Institutionen hängt dieser Notfallplan aus – in Uetze jedoch noch nicht. Das möchte die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen ( ASF) des SPD-Ortsvereins Uetze nun ändern und einen entsprechenden Antrag im Rat der Gemeinde einbringen. „Wir möchten mit dem Aushang des Notfallplans vor allem an öffentlich zugänglichen Orten den Frauen nicht nur konkrete Tipps geben, sondern ihnen auch vermitteln, dass ihr Wunsch, sich der Gewalt zu entziehen, legitim ist und von der Gesellschaft unterstützt wird“, sagt Franziska Greite-Schillert, Co-Vorsitzende der ASF in Uetze. Ihre Mitstreiterin Thordies Hanisch erläutert: „Ein solcher Notfallplan öffnet den gedanklichen Weg aus der Gewaltbeziehung. Er zeigt auf, welche Dinge zur Vorbereitung wichtig sind. Für viele Opfer kann die Beschäftigung damit ein erster Schritt aus einer Gewaltbeziehung sein.“

Vereine sollen Notfallplan herunterladen und aushängen können

Ihr Wunsch ist es daher, dass solch ein Plan in allen gemeindeöffentlichen Gebäuden gut sichtbar und mehrsprachig platziert wird. Außerdem soll er allen Vereinen und Verbänden als Download auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung stehen.

Von Carina Bahl