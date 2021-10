Hannover

Die Autobahn 7 am Kreuz Hannover-Kirchhorst bleibt nach dem Lastwagenbrand am Mittwoch in Richtung Hamburg weiter gesperrt. Der ausgebrannte Gefahrgut-Lkw wurde noch nicht geborgen. Es gab mehrere Folgeunfälle – zuletzt am Donnerstagmittag zwischen der Raststätte Wülferode und Anderten. Auch am Abend herrscht – wie tags zuvor – ein riesiges Verkehrschaos: Nicht nur die A7 ist dicht, auch auf der A37 und der A2 stockt der Verkehr massiv.

Luftaufnahme vom Unglücksort am Mittwoch: Noch ist unklar, wie stark die Fahrbahn beschädigt ist. Quelle: Feuerwehr Lehrte

Am Donnerstagvormittag wurden die Reste der verkohlten Ladung des Gefahrgut-Lkw entsorgt. Mit einem Radlader der Feuerwehr Hannover schaufelte die Stadtfeuerwehr Laatzen das Gefahrgut – Kaliumhydroxid – in einen Auffangbehälter. „Der Container ist extra mit spezieller Folie ausgelegt“, so der Sprecher Gerald Senft. Am Donnerstag waren am Brandort auch die Feuerwehren aus Uetze und Burgdorf im Einsatz.

Wie lange die Sperrung der A7 in Richtung Hamburg noch dauert, war am Donnerstagabend weiter nicht absehbar. Die Bergung des ausgebrannten Gefahrgut-Lkw gestaltet sich schwierig.

Mit einem Radlader wurde das verbrannte Gefahrgut am Donnerstag von der A7 geschaufelt. Quelle: Stadtfeuerwehr Laatzen

Möglich ist, dass die komplette Fahrbahndecke abgetragen werden muss, weil sie beschädigt ist. Umliegendes Erdreich wurde aber offenbar nicht kontaminiert, so Polizeisprecher Michael Bertram: „Dort sind nach jetzigem Stand wohl keine gefährlichen Stoffe versickert.“ Neben der Polizei und der Feuerwehr waren auch die Untere Wasserbehörde der Region sowie die Straßenmeisterei vor Ort, um zu prüfen, ob Schaden an der Umwelt entstanden ist.

Inzwischen ist geklärt, wie es zu dem folgenschweren Unfall am Mittwochnachmittag kommen konnte: Ursache ist nach Angaben des 47-jährigen Lkw-Fahrers nach Überhitzung der Bremse ein Reifenplatzer.

Der Reifen habe sofort Feuer gefangen, die Flammen griffen auf den Anhänger des Sattelzugs über. „Der Fahrer steuerte dann auf den Standstreifen und hat die Zugmaschine abgekoppelt“, so Polizeisprecher Schmieder. Über die Höhe des Schadens ist bislang nichts bekannt.

Explosionen beim Löschen

Dass der Lkw Gefahrgut geladen hatte, bemerkte die Feuerwehr erst bei den ersten Löschversuchen. Als die Einsatzkräfte die Flammen mit Wasser bekämpften, „gingen vom Auflieger Explosionen aus“, erklärt Schmieder. Wegen der chemischen Reaktion war dann klar, dass es sich um den Gefahrstoff Kaliumhydroxid handelt.

Aufgrund der Sperrung Richtung Norden hatte sich am Donnerstagmorgen ein mehrere Kilometer langer Lkw-Stau auf der A7 gebildet. Dieser reichte laut VMZ bis hinter die Anschlussstelle Hannover-Anderten. Fernfahrer wurden gebeten, sich langsam dem stehenden Verkehr zu nähern. Bereits am Mittwoch wirkte sich die Sperrung massiv auf die A7, die A37, die A2 und die Straßen der umliegenden Gemeinden aus.

Zwei Unfälle in den entstandenen Staus

Das Stauende auf der A7 übersehen hatte am Mittwochabend ein 32-jähriger Kleinlaster-Fahrer. Zwischen Laatzen und der Raststätte Hannover-Wülferode Ost prallte der Mann gegen 19.10 Uhr ins Heck eines Volvo-Sattelzugs. Der Kleintransporter verkeilte sich unter dem Auflieger, die Feuerwehr musste den lebensgefährlich verletzten 32-Jährigen befreien. Erst nach eineinhalb Stunden war die Unfallstelle geräumt.

Um 21 Uhr mussten die Retter dann zur A2 ausrücken: Zwischen Hannover-Buchholz und dem Kreuz Ost prallten zwei Lkw aufeinander. Der Auflieger des Getroffenen geriet in Schieflage, die Feuerwehr richtete den Anhänger mit einem Kran wieder auf. Deshalb gab es auch dort eine Vollsperrung. Die 42 und 56 Jahre alten Insassen des aufgefahrenen Lasters kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Die Blechlawine auf der A7 unweit der Raststätte Wülferode am Donnerstagmittag. Dort war ein Lkw-Fahrer am Stauende auf einen anderen Lastwagen aufgefahren. Quelle: Elsner

Zum vorerst letzten Folgeunfall kam es am Donnerstagmittag zwischen der Raststätte Wülferode und Anderten. Gegen 13 Uhr krachte der 31-jährige Fahrer eines Sattelzuges am Stauende auf einen stoppenden Lkw. Die erste Meldung, der Mann sei in seinem Wrack eingeklemmt, stellte sich als falsch heraus. Er konnte das Führerhaus aus eigener Kraft verlassen.

Weiterer Lkw-Unfall auf der A7: Zwischen der Raststätte Wülferode und Anderten krachte am Donnerstagmittag am Stauende ein 31-jähriger Lkw-Fahrer gegen einen stoppenden Sattelzug. Quelle: Feuerwehr Hannover

„Der Fahrer wurde schwer verletzt“, sagt der Sprecher der Feuerwehr Hannover, Hartmut Meyer. An der Unfallstelle landete der Rettungshubschrauber Christoph 4, mit dem der 31-Jährige in die MHH geflogen wurde. Die Feuerwehr Hannover, die Ortswehr Wülferode und der Rettungsdienst waren mit 30 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen – darunter mit einem Kran – vor Ort.

Von Peer Hellerling und Britta Mahrholz