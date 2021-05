Hannover

Timo fährt in kleinen Schlangenlinien auf seinem Longboard. Um den 19-Jährigen herum wird es bereits dunkel. Hinter ihm ist das Ortsschild von Uetze zu sehen. Timo spricht von langen Partynächten, dem Streit mit seinem Kumpel René und dem Strudel, der droht, ihn kaputtzumachen – und in den er nicht geraten will.

Unaufgeregt erzählt die NDR-Dokuserie Jugendland von eben dem: Der Jugend auf dem Land – in Uetze an der Bushaltestelle oder bei Eicklingen an der Kieskuhle. Sie folgt über knapp zwei Jahre Timo, der irgendwo auf der Suche nach einer Ausbildung feststeckt, René, der schließlich im Gefängnis landet und Sarah, die mit 18 schwanger wird.

Zweite Staffel soll kommen

Damit konnte die Serie auch einen beachtlichen Erfolg auf Youtube feiern. Allein die erste Folge wurde mehr als 45.000-mal angeklickt – und es wird eine zweite Staffel geben. Dafür hat die Serie gerade erneut eine Förderung der Nordmedia erhalten.

„Es wäre cool einen Film darüber zu machen, wie Leute an der Bushaltestelle rumhängen“: Mit dem Gedanken fing es an, erzählt Regisseur Christoph Heymann. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Es wäre cool einen Film darüber zu machen, wie Leute an der Bushaltestelle rumhängen“, das sei die Idee der Serie, sagt Christoph Heymann. Er ist verantwortlich für Regie, Schnitt und Produktion. Uetze habe er sich ausgesucht, weil die Ortschaft keinen Bahnhof, aber eine weiterführende Schule hat.

„Mit 20 Euro kommt ich nicht weit“

Junge Menschen, die nicht vom Fleck kommen – etwa, wenn Timo darüber nachdenkt, am Wochenende in Hannover feiern zu gehen: „Mit 20 Euro komm ich nicht weit mit Fahrkarten und dann noch da trinken. Das ist nichts“, sagt er, während er Omas Garagentor streicht.

Um Timo und die anderen kennen zu lernen, hat sich Kameramann Jannis Keil erst einmal an die Bushaltestelle in Uetze gesetzt – und gewartet. 2018 war das. So sei er René begegnet, der damit angegeben habe, auf Bewährung zu sein, erzählt der 36-jährige Heymann. Dann hätten sie gemeinsam mit den Protagonisten an der Bushaltestelle rumgehangen und Timo und René kurze Zeit später beim Holzhacken gefilmt.

Manche haben eben keine Lust

Nicht alle Porträtierten sind in der Serie so präsent wie die beiden. Manche hätten einfach keine Lust mehr auf das Filmteam gehabt, sagt Christoph Heymann. „Wir haben uns immer gesagt, es ist total okay, wenn wir Menschen verlieren.“ Auch René wird der Regisseur nach einer kurzen intensiven Zeit aus den Augen verlieren.

„Die Geschichte ist nur da, wenn wir da sind“: Christoph Heymann zeigt im Schnittraum neues Material. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Die Geschichte ist nur da, wenn wir da sind“, sagt Christoph Heymann. So erfährt man nicht, warum René ins Gefängnis musste oder wer der Vater von Sarahs Kind ist. Das sei ihm auch nicht wichtig. Es sind nicht bloß trinkende Jugendliche an der Bushaltestelle, die Heymann porträtiert. Er will ihnen Raum geben. Das heißt für ihn auch eine Haltung haben: „Ganz klar auf deren Seite sein, parteiisch sein, sie ernst nehmen.“

„Doku über Assis“

Und vielleicht kommt diese Haltung gerade bei denjenigen gut an, denen offenbar nicht immer jemand zugehört hat. Sarah etwa erzählt von einer drogenabhängige Mutter und vom Leben in einer Wohngruppe. Sie sagt abgeklärt: „Das Kind ist die Knetmasse und Du selber bist der Elternteil. Wenn Du daraus ne Kugel formst, dann hast Du das mit dieser Knete gemacht und nicht das Kind.“ Über das Filmteam sagt sie auch: „Die machen doch Doku und so. Über die Jugend von heute, über die Assis.“

„Die Rubrik hatte ich nicht im Kopf“, sagt Heymann. Aber er glaube schon, dass die jungen Menschen einordnen könnten, was sie von anderen gespiegelt bekommen. Was wohl René tagtäglich gespiegelt bekommen hat? Der Regisseur hat ihn immerhin wiedergefunden in der Jugendhaftanstalt in Hameln. Zum Ende der ersten Staffel wird René aus dem Gefängnis entlassen.

50 Cent wohnt jetzt in Uetze

In seinem Schnittraum zeigt Heymann Szenen mit René vom Februar dieses Jahres. René läuft durch das verschneite Uetze. „50 Cent ist nicht mehr in Amerika, der wohnt jetzt auf meinem Konto“, sagt René mit Verweis auf den berühmten Rapper aus den USA. René hat kein Geld nach der Zeit in Haft, muss beim Jobcenter vorsprechen. Es wird klar: Sein Wunsch Tischler zu werden, wird sich nicht so schnell erfüllen.

Vielleicht werden diese Szenen Teil der neuen Staffel. Sicher ist sich Christoph Heymann noch nicht. Aber er will das Experiment erneut wagen: Wird es an einem ähnlichen Ort mit anderen Jugendlichen auch die Entwicklung nehmen, wie in Uetze? Er geht davon aus. Dafür wartet er wieder an einer Bushaltestelle in einem Ort mit weiterführender Schule und ohne Bahnhof. Wo, das will er noch nicht verraten. Aber wahrscheinlich wird er wieder „lange bei Leuten zugucken“, wie er es nennt.

Von Alina Stillahn