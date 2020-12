Uetze

Parallel zum Start der Koordinierungsstelle für Haushaltsnahe Dienstleistungen in Uetze bietet die Gemeinde die Möglichkeit, sich für den Einsatz in Haus und Garten sowie der Kinderbetreuung zu qualifizieren.

Der Weiterbildungskurs „Clean up ... gut aufgetischt“ erstreckt sich über sechs Monate inklusive eines sechswöchigen Praktikums. Der Unterricht findet in Burgdorf an fünf Tagen in der Woche jeweils vormittags statt. Start ist am 26. Januar. „Wir mussten den Beginn vorverlegen, damit der Kurs bis zu den Sommerferien abgeschlossen ist“, sagt Ann-Kristin Rauhe, Leiterin der Koordinierungsstelle. Mit dem Bildungsangebot will die Gemeinde vor allem Menschen ansprechen, die Arbeitslosengeld oder Hartz IV beziehen und somit einen Bildungsgutschein erhalten. Mit dem Zertifikat des Kurses in der Tasche verbessere sich die Chance, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, erklärt Rauhe.

Große Nachfrage für Weiterbildung

„Wegen der großen Nachfrage in den vergangenen Tagen haben wir den Kurs jetzt auch für selbstzahlende Teilnehmer geöffnet“, sagt Rauhe. Die Kurspauschale beträgt 300 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Interessierte können sich bis zum 7. Januar bei der Koordinierungsstelle, Telefon (05173) 970-109 anmelden. „Wer sich unverbindlich beraten lassen möchte, kann sich ebenfalls melden“, bietet Rauhe an.

Von Anette Wulf-Dettmer