Die Region Hannover musste die Uetzer Herrschaft unter Naturschutz stellen. Der Grund: Das Land Niedersachsen hatten den Auwald der Europäischen Union als besonders schützenswertes Fauna-Flora-Habitat (FFH-Gebiet) gemeldet. Der naturnahe Wald ist somit Teil des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000. Das ausgewiesene Naturschutzgebiet ist rund 154 Hektar groß, das sind 1,54 Millionen Quadratmeter.

„Eine Besonderheit ist die Fuhse, die in diesem Abschnitt naturnah ausgeprägt durch das Waldgebiet fließt“, heißt es in der Naturschutzverordnung. Die Fuhse ist Lebensraum des Fischotters. Malermuschel und Kleine Teichmuschel kommen in dem Fluss ebenso vor wie Eisvogel und Grüne Keiljungfer am Ufer.

Die Herrschaft ist zu einem Großteil ein Eichen-Hainbuchen-Wald mit Auwaldbiotopen. Typisch sind die großen Vorkommen an Buschwindröschen. In dem Wald sind unterschiedliche Specht- und Fledermausarten zu Hause.

Um die Tierwelt nicht zu stören, dürfen Waldbesucher nur auf Fahrwegen und bestimmten Pfaden spazieren gehen, die die Naturschutzbehörde noch mit Banderolen kennzeichnen muss. Radfahrer dürfen nur öffentliche Wege nutzen. Hunde dürfen nicht frei herumlaufen und auch nicht in der Fuhse schwimmen. Sie müssen an einer höchstens zwei Meter langen Leine geführt werden.

Die Verordnung lässt die ordnungsgemäße Forstwirtschaft und den Betrieb des Friedwaldes zu. Allerdings gelten für den Waldfriedhof einschränkende Vorschriften. Zum Beispiel ist die Zahl der Bestattungsbäume auf 80 pro Hektar begrenzt.