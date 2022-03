Uetze

Die unglaubliche Summe von 1.392,47 Euro in Scheinen und Münzen hat die Klasse 5c des Gymnasiums Unter den Eichen bei ihrer Spendenaktion zur Unterstützung ukrainischer Geflüchteter an einem Nachmittag gesammelt. An einem Tapeziertisch, aufgestellt am Famila-Markt Schapers Kamp, erreichten die Mädchen und Jungen am Freitag unter den ukrainischen Landesfarben Blau-Gelb mit ihren Keksen, Friedenstauben und selbst gebastelter Osterdeko offenbar die Herzen so vieler hilfswilliger Uetzer. Sichtbar machten die Schülerinnen und Schüler vor Ort ihre Nachricht: Wer die Not versteht, kann etwas tun.

Nur zweieinhalb Wochen brauchten die 29 Fünftklässler, um ihre Hilfsaktion im Klassenrat zu entwickeln und im Detail zu organisieren. „Dort haben sie alles ausdiskutiert, Zeit und Ort, die Schichten beim Standdienst. Die Kinder haben auch die Plakate gemalt und die drei Spendenbüchsen aus Glas hergestellt“, berichtete Klassenlehrerin Maike Holtmann. „Die Kinder haben gemeinschaftlich agiert. Sie haben selbst entschieden, dass sie ihren Aufruf öffentlich machen wollten und nicht nur in der Schule.“

Liveblog zu Russlands Krieg

Am Verkaufsstand war alles schneller an die Besucher abgegeben als erwartet: die Kekse – nach einem Rezept aus dem Harry-Potter-Kochbuch frisch gebacken –, die Friedenstauben als Symbol für den erhofften Frieden, eingetütete Pflanzen mit Gedichten, Peace-Zeichen aus Bügelperlen. Die Kinder hatten keine Preisschilder aufgestellt; sie ließen den Interessierten am Stand freie Auswahl, und diese dankten es mit ihrer freigebigen Spende in Bargeld. In Abständen zählten Elternvertreter alles durch und brachten die kleine Geldtasche vorsorglich immer mal wieder weg vom Geschehen.

Kinder sind höflich und freundlich – fast professionell

Die Kinder seien höflich und freundlich mit den Besuchern umgegangen, auf beiden Seiten war ein Mund-Nasen-Schutz selbstverständlich, berichtete die Klassenlehrerin im Anschluss. „Das war eine tolle, tolle Aktion, eine richtig gute Idee. Die Kinder haben es fast professionell gemacht“, bestätigte der Famila-Marktleiter Wojciech Brandenburg am Wochenende dieser Zeitung – euphorisch, nachdem er die Spendensumme hörte. „Das ist ja irre. Ich bin sprachlos, nie im Leben hätte ich das gedacht. Das freut mich wirklich für sie!“ Als Marktleiter mache er so etwas gern, sagte Brandenburg. Und nebenbei war auch zu erfahren: Er habe sich selbst angemeldet, privaten Wohnraum für Ukraine-Flüchtende zur Verfügung zu stellen.

Für Kinder wichtig, aus der Ohnmacht herauszukommen

Am Wochenende konnte sich das Erlebte bei allen Beteiligten langsam setzen. „Die Kinder sind im Hochgefühl“, erzählte die Klassenlehrerin. „Es ist sehr wichtig für sie, aus dieser Krise herauszukommen, aus der Ohnmacht, damit die Seele gesund bleibt.“ Sie selbst sei den Tränen nahe gewesen beim Abschluss der Aktion, als die Spendensumme ausgezählt war, gestand Maike Holtmann. „Damit haben wir nie gerechnet. Ich bin stolz und tief berührt vom Erfolg der Klasse. Die Klasse ist so glücklich!“

Die Fünftklässler möchten, dass ihr Einsatz den Kindern aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine zugutekommt. Den Erlös wollen Schüler und Eltern daher an die Ukraine-Hilfe des Kinderhilfswerks Unicef weitergeben. Die Klassenlehrerin will nach dieser erfolgreichen Aktion auch noch einmal im Unterricht über Unicef informieren und über die weltweit in der Kinderrechtskonvention festgehaltenen Anrechte von Kindern auf ein gewaltfreies Leben, Schutz, Gesundheit und Bildung.

Zur Galerie Die Fünftklässler des Gymnasiums Uetze haben vorgelegt, und die Uetzer spendeten fleißig. Vier Stunden am Stand auf dem Famila-Parkplatz erbrachten eine Rekordsumme, die niemand erwartet hatte.

Auch in den Nachbarkommunen organisieren Schulen ideenreich Hilfen für ukrainische Flüchtlinge. Die IGS Wedemark hatte bei einer Schulveranstaltung für den Frieden allerdings mit bürokratischen Hürden zu kämpfen.