Uetze

Darauf hat die Firma Holcim seit zwei Jahren gewartet: Sie darf die jährliche Abbaumenge ihres Kieswerks in Uetze am Schafstallweg verdoppeln – und zwar von 150.000 auf 300.000 Tonnen. Die Region Hannover hat den Antrag der Firma vom Mai 2019 zugestimmt, die Genehmigung aus dem Jahr 2004 für den Kiesabbau zu ändern. Den Bescheid hat Holcim vor wenigen Tagen erhalten.

Der Rohstoffhunger der Bauwirtschaft ist ungebremst groß. Die erste Kieskuhle (A) am Schafstallweg ist schon seit einigen Jahren ausgebeutet. Inzwischen hat sich der Saugbagger in der zweiten Kiesgrube (B) von Westen her bis an den Haarschlagweg herangearbeitet. Dort befindet sich das größte Vorkommen an hochwertigem Kiessand. Die Sandschicht reicht bis in eine Tiefe von 18 Metern. Das entspricht laut Holcim-Pressesprecher Jens Marquardt der seit 2004 genehmigten Abbautiefe.

Holcim darf jetzt die Kiesgrube B am Verbindungsweg zwischen dem Schafstall- und dem Haarschlagweg, der von Nord nach Süd verläuft, optimal ausbeuten. Neu genehmigt ist die Abbaufläche D2 zwischen Haarschlag- und Katenser Weg. Quelle: Holcim

Einer optimalen Nutzung dieser Grube stand eine Landzunge im Weg, die nach der alten Genehmigung erhalten bleiben sollte. Auf ihr wuchs eine 260 Meter lange Eichenreihe. Die Region Hannover gestattet nun, dass diese Landzunge ebenfalls abgebaut wird.

Eichenreihe ist im Februar gefällt worden

„Im Februar 2021 erteilte die Region die vorgezogene Genehmigung zur Fällung der alten Eichenreihe“, sagt Marquardt. Wenige Tage später wurden die Bäume abgeholzt. Voraussetzung für die Erlaubnis war eine Ersatzpflanzung. Bereits im Dezember 2019 hatte Holcim in Absprache mit der Regionsverwaltung zwischen dem Haarschlag- und dem Katenser Weg in Nähe des Ortsrands Eichen gepflanzt. Die Region Hannover nahm die neue Eichenreihe, die 360 Meter lang ist, im November 2020 ab.

Auf der Landzunge sind nur noch die Reste der Eichen zu sehen, die im Februar gefällt wurden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Nach Marquardts Angaben reichen die Vorräte auf der Westseite des Haarschlagwegs noch drei oder vier Jahre. Danach will Holcim den Kiesabbau auf der Ostseite des Haarschlagwegs fortsetzen. Dort waren bereits zwei Abbaufelder (E und D1) genehmigt, die sich bis an den Katenser Weg erstrecken. Nun darf Holcim noch eine weitere Fläche ausbeuten. Sie ist 9,1 Hektar groß und schließt sich im Süden an. Der Haarschlagweg bleibt erhalten und kann auch weiter von den Landwirten genutzt werden. Nach der alten Genehmigung durfte Holcim auf 55,8 Hektar Sand abbauen, jetzt sind es 64,9 Hektar.

Oberboden abtragen

„Die Aktivitäten zum Abbau östlich des Haarschlagwegs werden mit einem Vorlauf von circa einem Jahr beginnen“, sagt Marquardt. Zum Beispiel müsse Holcim vorher den Oberboden abtragen. Die neuen Flächen müssten an die bisherige Infrastruktur des Kieswerks angeschlossen werden. Förderbänder transportieren den Kiessand vom Saugbagger zu den Anlagen am Schafstallweg, die den Rohstoff für den Verkauf an die regionale Bauwirtschaft aufbereiten.

Die Änderungsgenehmigung ist mit zusätzlichen Auflagen verbunden. Zur Überwachung des Grundwasserstands muss Holcim drei zusätzliche Brunnen anlegen. Außerdem schreibt die Region archäologische Sondierungen vor, bevor Holcim ein neues Abbaufeld ausbaggert.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller