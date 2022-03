Uetze/Burgdorf

Außerhalb der Ortschaften gilt ab Freitag, 1. April, wieder die Anleinpflicht für Hunde. Sie dient dem Schutz vornehmlich der Bodenbrüter, Jungtiere sollen nicht gestört oder gar gefährdet werden. Darauf weisen die Jägerschaft Burgdorf sowie das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hin.

Einige Hundebesitzer sehen mit der Anleinpflicht nicht nur die Freiheit ihres Tieres gefährdet, sondern auch dessen Gesundheit akut bedroht, heißt es immer wieder von Kritikern der Leinenpflicht. Entsprechende Forderungen, dieses Gesetz in Niedersachsen zu streichen, haben bislang bei der Landesregierung kein Gehör gefunden.

In jedem Hund schlummert Jagdinstinkt

Der Kreisjägermeister Eckhard Baars erinnert daran, dass dieses Gesetz dem Schutz der freilebenden Tierwelt in der Aufzuchtphase der Jungen dient. „Und die meisten halten sich an die Leinenpflicht“, betont der Uetzer.

Und er hebt hervor, dass in jedem Hund, egal welcher Rasse, ein Jagdinstinkt schlummere und dieser beim ersten Anblick von Wildtieren dann durchaus durchbrechen könne. Nicht nur Junge seien dann gefährdet, sondern auch die tragenden Muttertiere, deren Beweglichkeit vor der Geburt erheblich eingeschränkt sei, berichtet der Fachmann.

Größere Kommunen bieten Auslaufflächen

Speziell in städtischen Gebieten behelfen sich viele Kommunen etwa mit der Schaffung von Hundeauslaufflächen. Wo es diese gibt, was die Tierhalter beachten müssen, darauf weist das Land Niedersachsen im Internet unter www.ml.niedersachsen.de unter dem Stichwort „Mit dem Hund in der freien Landschaft“ hin.

Um dem Vierbeiner indes während der Brut- und Setzzeit auch außerhalb der ausgewiesenen Gebiete ein wenig mehr Auslauf zu gewähren, gibt es sogenannte Feldleinen. Diese sind länger als herkömmliche Exemplare – sie können immerhin bis zu 50 Metern messen. Doch bei der Benutzung müssten Hundehalter darauf achten, dass ihre Vierbeiner nicht in die Ruhezonen der wildlebenden Tiere abseits der Wege eindringen und durch die bloße Anwesenheit die Aufzucht empfindlich stören, erläutert Baars weiter. Vom Hetzen oder Reißen der Muttertiere oder Jungen ganz zu schweigen: „Wir appellieren weiter an die Vernunft der Hundehalter“, betont der Kreisjägermeister.