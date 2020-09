Uetze/Hänigsen

Am Mittwoch, 9. September, fällt im Gewerbegebiet im Osten der Ortschaft Uetze der Startschuss für den Bau der Glasfaseranschlüsse. Bauherr ist der Hänigser Internetanbieter FNOH-DSL Südheide GmbH. „Wir werden die Straße nach Eltze hochbuddeln und vor dort die Raiffeisenstraße, die Praklastraße und die Rudolf-Diesel-Straße erschließen“, sagt Firmenmitinhaber Cord Homann. „Zunächst wird das Rohrnetz gebaut, dann werden die Glasfaserkabel reingepustet“, erklärt er den Ablauf der Bauarbeiten. Die Leitungen werden eine Leistung von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde haben.

Verlegt werden die Leerrohre in einer Tiefe von 60 Zentimetern. „So wie es das Telekommunikationsgesetz vorschreibt“, betont Homann. Weil die Hänigser nicht das sogenannte Trenching-Verfahren einsetzen, sondern konservativ bauen, hatte der Gemeinderat Uetze FNOH den Vorzug vor anderen Internetanbietern gegeben und mit der Firma eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Denn liegen die Rohre in 60 Zentimeter Tiefe, erleichtert dies spätere Sanierungsarbeiten an Gehwegen und Straßen. Die Vereinbarung sieht vor allem vor, dass die Gemeinde der FNOH die Adressen der Einwohner zur Verfügung gestellt. „So können wir alle potenziellen Kunden direkt anschreiben“, sagt Homann.

Anzeige

Beim Trenching-Verfahren werden nur schmale Gräben und Schlitze in den Asphalt gefräst, um die Mikrorohre beziehungsweise Glasfaserkabel zu verlegen.

Weitere HAZ+ Artikel

Deutsche Glasfaser ist finanzstarke Konkurrenz

Die Hänigser haben im Uetzer Gemeindegebiet mit der Deutschen Glasfaser, die im Besitz einer international agierenden Investorengruppe ist, einen finanzstarken Konkurrenten. In Eltze und Dedenhausen hat die Deutsche Glasfaser das Rennen schon gemacht. Und offenbar hat sie auch im Kernort mit dem Akquirieren neuer Kunden begonnen.

In Dedenhausen und Eltze hätten bis Mitte August mehr als 40 Prozent der Bürger einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit. Damit sei die erforderliche Quote erreicht. Einen Termin für den Start der Tiefbauarbeiten konnte Projektleiterin Kirstin Hacke am Montag noch nicht nennen. Man sei noch in der Planungsphase. Zunächst werde festgelegt, wo die Hauptverteilerstation, der Point of Presence (PoP), aufgestellt wird. Von dort aus würden dann die einzelnen Glasfasern bis ins Haus gelegt. Die Deutsche Glaser hatte Ortsbürgermeister Joachim Hutschenreuter im Juli gesagt, dass man die Kabel in Dedenhausen und Eltze in 40 Zentimeter Tiefe verlegen wolle statt – wie sonst üblich im Trenching-Verfahren – nur 20 Zentimeter tief. „Bevor wir mit den Bauarbeiten starten, laden wir die Einwohner zu einem Informationsabend ein, der online stattfinden wird“, kündigte Hacke an.

Lesen Sie auch:Zwei Internetbetreiber buhlen um die Uetzer Dörfer

Die Deutsche Glaser hat in der Kaiserstraße in Uetze einen Servicepunkt eingerichtet, um direkt vor Ort über die Modalitäten eines Glasfaseranschlusses mit einer Downloadleistung bis zu einem Gigabit pro Sekunde beraten zu können. Die FNOH hat ihre Vermarktung im Gemeindegebiet inzwischen intensiviert. „Wir haben in allen Ortschaften Banner aufgestellt, um Flagge zu zeigen“, sagte Homann. Zudem schreibt die Firma die Einwohner direkt an und stellt ihre Angebote vor. So geschehen im August in Hänigsen, Obershagen und Katensen. Aktiv werde die FNOH, wenn in einer Ortschaft mindestens 40 Prozent der Haushalte einen Anschluss beantragen. Nur dann sei das Glasfasernetz wirtschaftlich zu betreiben, erklärte Homann.

Von Anette Wulf-Dettmer