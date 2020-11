Im Uetzer Ortsrat geht es um drei Personalentscheidungen

Für die Sitzung des Ortsrats Uetze am 2. Dezember hat die Gemeinde neue Regeln verfügt: Es dürfen nur noch zehn Zuschauer kommen, obwohl der Kommunalpolitiker in großen Mensa des Schulzentrums tagen.

In der Corona-Pandemie tagen zahlreiche politische Gremien im Uetzer Schulzentrum, weil dort mehr Platz ist, um Abstand zu halten. Am 2. Dezember tagt der Uetzer Ortsrat in der Mensa. Quelle: Sandra Köhler (Symbol)