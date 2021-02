Uetze

Seit die Gemeinde Uetze bekannt gegeben hat, dass die Lokale Koordinierungsstelle für haushaltsnahe Dienstleistungen im Rathaus die Senioren unterstützt, wenn sie Fragen zur Covid-19-Impfung und zur Fahrt ins Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände haben, steht dort das Telefon nicht mehr still. „Die Menschen beschweren sich über das Anmeldewirrwarr und fühlen sich mit der Situation allein gelassen“, berichtet Marlon Kaper, neuer Mitarbeiter der Koordinierungsstelle. „Von Kommunenseite versuchen wir, so gut es geht, Verunsicherung zu nehmen und praktische Lösungen anzubieten.“

Lesen Sie auch So hoch ist Uetzes Inzidenzwert am 3. Februar

Gemeinde beantwortet die häufigsten Fragen

Darüber hinaus stellt die Gemeinde ab Mittwochnachmittag, 3. Februar, auf ihrer Homepage www.uetze.de ein sogenanntes FAQ mit Antworten zu den häufigsten Fragen rund um die Covid-19-Impfung in Niedersachsen bereit. Es wird verlinkt mit der Vorschaltseite zur Corona-Pandemie.

Die Hotline ist unter Telefon (0 51 73) 97 01 04 montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr erreichbar. Zudem kann die Koordinierungsstelle per E-Mail an lkhd@uetze.de kontaktiert werden. Damit auch alle Uetzer durchkommen, die Hilfe benötigen, bittet die Gemeinde, dass nur die Bürger oder deren Angehörige anrufen, die von der momentanen Impfsituation betroffen sind.

Lesen Sie auch Wie komme ich aus den Uetzer Ortschaften zum Impfzentrum? – Gemeinde unterstützt die Senioren

Impftermine vereinbaren können seit dem 28. Januar alle Menschen, die älter als 80 Jahre sind und in den eigenen vier Wänden leben. Diese hatte die Gemeinde angeschrieben und über das Prozedere informiert. Insgesamt rund 1300 Briefe wurden laut Rathaussprecher Andreas Fitz am vergangenen Freitag versandt. Die CDU-Regionsfraktion hatte in ihrer Pressemitteilung zur Forderung nach Impfstationen vor Ort aufgeführt, dass in Uetze 3200 Menschen über 80 leben würden. Diese Zahl ist falsch.

Von Anette Wulf-Dettmer