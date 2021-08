Dollbergen

Straßensperrungen machen derzeit Autofahrern in Uetze-Dollbergen das Leben schwer. Die Verkehrsbehörde hat nun auch noch die Ackersbergstraße für einige Tage zwischen der Ladestraße und der Berliner Allee gesperrt. Die Bauarbeiten auf der neuen Park-and-ride-Anlage am Dollberger Bahnhof sind der Grund. „Am Freitag wird die Sperrung wieder aufgehoben“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Somit haben Autofahrer ab dem Wochenende wieder auf dem nördlichen Abschnitt der Ackersbergstraße freie Fahrt.

Auch die Ortseinfahrt aus Richtung Oelerse wird dann wieder für den Autoverkehr freigegeben. Die Gemeinde hat die südliche Bahnhofstraße, die Hauptverkehrsstraße Dollbergens, vom Durchgangsverkehr abgeschnitten. Es handelt sich um eine Testphase, denn viele Anlieger fordern ein Tempolimit auf der Bahnhofstraße.

Die Sperrung der Kreisstraße zwischen Dollbergen und Schwüblingsen dauert hingegen noch mehrere Wochen. Denn der Ortseingang Schwüblingsen wird im Zuge des Radwegbaus entlang der K 132 neu gestaltet. Nach den Sommerferien soll dort der Verkehr wieder fließen.

Gehweg zur Ladestraße wird gepflastert

Die Bauarbeiten für den neuen Großparkplatz am Dollberger Bahnhof kommen zügig voran. „Es liegt alles im Zeitplan“, sagt Christina Kreutz, Sprecherin der Region Hannover. Bevor die Tiefbaufirma im Frühjahr loslegen konnte, waren die Archäologen am Zug. Weil sie im nahen Neubaugebiet südlich des Birkenwegs sogenannte Spinnwirtel aus der Eisenzeit entdeckt hatten, lag die Vermutung nahe, dass man auch auf der Fläche zwischen Lade- und Ackersbergstraße auf archäologische Funde stoßen könnte. Doch dort fanden sie nichts.

Inzwischen hat die Tiefbaufirma einen Großteil der 135 Autoabstellplätze befestigt. Außerdem hat sie angefangen, den Fußweg zur Ladestraße zu pflastern. Über diesen Gehweg sollen die Pendler auf kurzem Wege zum Bahnhof gelangen. Die Zu- und Ausfahrt für die Fahrzeuge liegen an der Ackersbergstraße.

Die Region Hannover baut am Dollberger Bahnhof eine neue Park-and-ride-Anlage. Im Vordergrund zeichnet sich der Fußweg ab, der die Parkplätze mit der Ladestraße verbindet. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Die Region will auch den Bahnhofsvorplatz an der Ladestraße neu gestalten. Dort sind zehn Abstellplätze für Motorräder und eine Bike-and-ride-Anlage für 160 Fahrräder geplant. Letztere soll die 144 veralteten Fahrradständer ersetzen. Außerdem wird die Bushaltestelle barrierefrei umgebaut.

Während die Sperrung im Norden der Ackersbergstraße am Freitag, 6. August, wieder aufgehoben wird, will die Straßenverkehrsbehörde tagsüber weiterhin den Durchgangsverkehr vom südlichen Abschnitt zwischen Fuhsestraße und Im Eckerkampsfeld fernhalten. Wegen der Bauarbeiten auf dem Schulgelände ist dort am Tage nur Anlieger- und Zulieferverkehr erlaubt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller