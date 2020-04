In Uetze darf wieder eingekauft werden – und die Kunden kommen

Uetze

Seit Montag sind die Geschäfte in Uetze wieder geöffnet. Ellen Schmidt vom gleichnamigen Haushaltsgerätegeschäft zieht eine durchweg positive Bilanz, ebenso wie Nils Lütge vom Juwelier- und Geschenkladen Von Herzen in Hänigsen. „Gestern war ein sehr guter Tag, heute ist es etwas ruhiger“, berichtet Schmidt am Dienstagnachmittag. Während für Lütge nach eigenen Angaben auch der zweite Tag gut gelaufen ist.

Schmidt lobt vor allem die Kunden: „Sie verhalten sich sehr vernünftig und vorsichtig.“ Sie habe anfangs Bedenken gehabt, ob sich auch tatsächlich alle an die Abstandsregelung und die Hygienevorschriften halten würden.

Ordnungsamtsmitarbeiter haben die Wiedereröffnung der Läden nach der Corona-Zwangspause begleitet. „Die Mitarbeiter sehen sich aber mehr als Berater denn als Kontrolleure, wenn es darum geht, die behördlichen Auflagen umzusetzen“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz. „Das Ordnungsamt war zufrieden, wie wir alles geregelt haben“, berichtet Schmidt.

Am Dienstag ist in der Gemeindeverwaltung die Mail der Region Hannover angekommen mit einem Merkblatt für Unternehmer und Einzelhändler, in dem detailliert aufgeführt ist, wie die Corona-Pandemie-Vorschriften umzusetzen sind. „Wir werden dies auf unserer Homepage für alle zum Nachlesen veröffentlichen“, kündigt Fitz an.

Von Anette Wulf-Dettmer