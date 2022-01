In Uetze entsteht ein neuer Raiffeisen-Markt am Ortsrand

Uetze

Die Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Osthannover will nach jahrelanger Planung jetzt so schnell wie möglich in Uetze einen neuen Raiffeisen-Markt am westlichen Ortseingang bauen. Im nächsten Jahr sollen dort die Kunden auf einer Verkaufsfläche von 2300 Quadratmetern alles rund um Haus, Tier und Garten einkaufen können. Das Investitionsvolumen beträgt nach Angaben des RWG-Geschäftsführers Frank Dietrich einschließlich des Grundstückskaufs 5 Millionen Euro.

Die Verantwortlichen der RWG Osthannover tragen sich bereits seit Längerem mit dem Gedanken, in Uetze einen neuen Raiffeisen-Markt am Schapers Kamp neben dem Famila-Markt zu bauen. Seit zwei Jahren konkretisiert das landwirtschaftliche Unternehmen laut Dietrich die Pläne. „Die Baugenehmigung ist zum Jahresende eingegangen. Das Grundstück haben wir im Dezember gekauft“, sagt er. Derzeit bereite die Bauabteilung der Agravis AG (früher Raiffeisen Hauptgenossenschaft Hannover), die von der RWG Osthannover mit der Planung beauftragt worden sei, die Ausschreibung vor.

Die unbebaute Fläche auf der Westseite der Straße Schapers Kamp hat die RWG Osthannover vor wenigen Wochen gekauft. Im Hintergrund ist die Bundesstraße 188 zu erkennen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Baubeginn steht noch nicht fest

„Wir streben einen Baubeginn so schnell wie möglich an“, sagt Dietrich. Der erste Spatenstich hänge jedoch vom Ausschreibungsergebnis und der Verfügbarkeit der Baufirmen ab. Derzeit seien deren Auftragsbücher prall gefüllt. Bei einem idealen Verlauf der Bauarbeiten sei mit der Fertigstellung Anfang 2023 zu rechnen.

Nach Dietrichs Worten sprechen drei Gründe für einen Neubau. „Unser Raiffeisen-Markt in Uetze ist nicht mehr zeitgemäß, wie er sich präsentiert“, stellt er fest. Im und vor dem Gebäude an der Bentestraße sei es sehr eng. Die Verkaufsfläche betrage nur 825 Quadratmeter. Der neue Markt werde innen eine Verkaufsfläche von 2300 Quadratmetern haben. Außen kämen noch einmal 800 Quadratmeter hinzu, die größtenteils mit Glas überdacht werden sollen. „Das ist von der Größe her eine ganz andere Liga“, sagt der Geschäftsführer.

Die RWG Osthannover betreibt derzeit einen Raiffeisen-Markt an der Bentestraße. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Auf insgesamt 2300 Quadratmetern könne die Genossenschaft die Waren viel besser als bislang den Kunden präsentieren. Außerdem ermögliche die größere Verkaufsfläche, das Sortiment zu erweitern. Zum Beispiel könne der Markt im Sommer mehr Blumen als bisher anbieten.

Am alten Standort sind zu wenig Parkplätze

Kunden hätten immer wieder geklagt, dass es am jetzigen Standort zu wenig Parkplätze gebe, berichtet Dietrich. Auf nur etwas mehr als 30 Stellplätzen können dort die Kunden ihre Autos abstellen. Einen Teil dieser Parkplätze nutzen auch Patienten der Arztpraxis am Hindenburgplatz sowie Kunden der Rossmann-Filiale und anderer Geschäfte.

Bei der Entscheidung für einen Neubau haben nach Dietrichs Angaben auch die begrenzten Lagerkapazitäten an der Bentestraße eine Rolle gespielt. Derzeit lagere der Raiffeisen-Markt Waren am RWG-Firmensitz an der Raiffeisenstraße. Von dort die Waren für den Verkauf zu holen, sei mit einem zusätzlichen Arbeitsaufwand verbunden. Das sei unwirtschaftlich, betont der Geschäftsführer.

Den alten Markt will die RWG nach der Fertigstellung des Neubaus verkaufen. „Dafür haben wir dann keine Verwendung mehr“, sagt Dietrich. Eine abschließende Entscheidung über den Verkauf sei aber noch nicht gefallen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller