Uetze

Die Gemeinde steht auf – und setzt ein deutliches Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Organisiert hat das in Uetze die erst 20 Jahre junge CDU-Ratsfrau Ann-Kathrin Bury. Sie hatte am vergangenen Donnerstag, am Tag des kriegerischen Übergriffs, den Anstoß für eine spontane Sympathiekundgebung für das europäische Nachbarland am Montag, 28. Februar, auf dem Hindenburgplatz gegeben. Das tat sie in einer abendlichen Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen.

Breiter Konsens in Uetzer Politik

Die erst 20 Jahre junge Ann-Kathrin Bury hat die Sympathiekundgebung in Uetze organisiert. Quelle: Sven Warnecke

Die Freien Wähler, die freie Wählergemeinschaft Katensen, die FDP, die Linken, die SPD, die Grünen sowie die CDU hatten diesem Ansinnen spontan zugestimmt. So sind dann geschätzt rund 300 Menschen auf dem zentralen Platz in Uetze zusammengekommen. Der Hänigser Ortsbürgermeister Norbert Vanin brachte es auf den Punkt. „Die Bundespolitik macht die Einigkeit bei diesem Thema vor. Deshalb müssen wir in der Gemeinde parteiübergreifend hier zusammenstehen“, betonte der SPD-Vertreter.

Lesen Sie auch Liveblog: Krieg in der Ukraine – aktuelle News und Entwicklungen

Das bestätigte auch CDU-Fraktionschef Dirk Rentz als Redner bei der Sympathiekundgebung. Er spricht von einer seit Donnerstag währenden neuen Zeitrechnung. Er bezeichnet den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine als „größtes Unglück seit dem Zweiten Weltkrieg“. Er räumt aber auch ein, dass Uetze vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner für den russischen Präsidenten Wladimir Putin sei. Doch die Menschen in der Gemeinde seien ein Spiegelbild. Nicht nicht nur für die Bevölkerung in ganz Deutschland, sondern wohl für fast die gesamte Menschheit, die im Protest gemeinsam aufsteht und Zeichen setzt. „Krieg und Zerstörung bringen nur Leid“, betonte Rentz unter dem Beifall der Uetzerinnen und Uetzer.

Bury: Streben nach Macht darf nicht über Menschenleben stehen

Ann-Kathrin Bury machte deutlich, wie schwer es für sie selbst, aber vermutlich nicht nur für ihre Generation sei zu akzeptieren, dass nun ein Krieg im Herzen Europas tobe, keine drei Flugstunden von Uetze entfernt. Ausgelöst von einem einzigen Mann. „Wir leben im Jahr 2022 und manche Politiker, nein, Putins Politik kann man nicht als solche benennen, haben immer noch nicht verstanden, dass man Konflikte friedlich lösen muss.“ Sie warnte davor, das Streben nach Macht über Menschenleben zu stellen.

Zur Galerie Die Gemeinde sendet ein klares Signal an die russische Administration um Präsident Wladimir Putin.

Die junge CDU-Ratsfrau erinnerte auch daran, dass die Jahrzehnte währende Verbindung zwischen Russland und Deutschland die Menschen zu Freunden gemacht habe. „Wir sollten das russische Volk nicht für das Handeln ihres Präsidenten verantwortlich machen, sondern unsere Freunde in Russland bei dem Kampf gegen den Krieg unterstützen.“

Das russische Volk ist nicht schuld am Krieg

Deshalb freue sie sich sehr, wie viele Menschen ihrem Aufruf gefolgt seien, „um für den Frieden Europas auf die Straße zu gehen. Angesichts der aktuellen Lage ist es wichtiger denn je, unsere Demokratie zu bewahren, um mit dieser heutigen Veranstaltung ein Zeichen zu setzen“, hob Bury hervor. „Ein Zeichen dafür, dass wir den Angriff der russischen Regierung nicht akzeptieren. Ein Zeichen dafür, dass wir für unsere Freunde in Europa einstehen und Solidarität gegenüber der Ukraine beweisen. Für all die Menschen, die nun das Leid der russischen Angriffe ertragen müssen.“

Ihr Appell: „Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Kämpft für die Freiheit. Wir als Volk haben alleine die Macht. Lasst uns für eine friedliche Welt kämpfen.“ Bury machte zudem deutlich, dass die Uetzerinnen und Uetzer den Menschen in der Ukraine helfen werden. Ob mit aktuellen Spendensammlungen wie aktuell in Hänigsen, wo Ehrenamtliche Kleidung oder Decken, Spielzeug oder Hygieneartikel als Hilfsgüter zusammentragen.

Uetzer helfen den Menschen in der Ukraine

Zudem gibt es bereits konkrete Planungen zur Aufnahme von Flüchtlingen. „Definitiv sind wir hier in der Gemeinde Uetze für jeden offen, der seine Heimat verloren hat“, betont Ann-Kathrin Bury. „Ich werde alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass diese Menschen ein Dach über dem Kopf haben und mit allem Möglichen versorgt werden.“

Den Abschluss dieser etwa anderen „Montagsdemonstration“ – bei der alle Teilnehmer unaufgefordert eine Maske trugen und die von mehreren Kräften der Polizeiinspektion Burgdorf begleitet wurde – gab es eine Schweigeminute für die Gefallenen und zum Gedenken an die Menschen in der Ukraine. Auch wieder mit der klaren Botschaft: die Menschen in dem Kriegsland sind nicht allein, beschrieb Bury den Tenor der Teilnehmer.

Von Sven Warnecke