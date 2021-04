Uetze/Hänigsen

Schiedsfrau Beatrice Klinke aus Hänigsen tritt in große Fußstapfen. Die 53-jährige Diplom-Ökonomin übernimmt von Rolf-Peter Brandes, der  30 Jahre lang Streitigkeiten im Bezirk 1, zu dem die Orte Hänigsen, Obershagen, Altmerdingsen und seit sechs Jahren auch Katensen und Schwüblingsen sowie der Bereich Irenensee/Spreewaldseen gehören, geschlichtet hat. Klinke ist die erste Schiedsfrau in der Gemeinde.

Der Burgdorfer Amtsgerichtsdirektor Andreas Henze verpflichtete Klinke am Freitag im Uetzer Rathaus als Schiedsfrau. Henze wies die Hänigserin darauf hin, dass sie ihr Amt gewissenhaft und unparteiisch ausüben und Verschwiegenheit bewahren müsse. „Sie entscheiden nicht“, sagte Henze. Vielmehr kämen zu ihr Einwohner, die von ihr bei Konflikten eine Vermittlung erhoffen.

Schiedsfrau muss gerechte Lösung finden

Klinke müsse den Menschen künftig helfen, eine gerechte Lösung zu finden, sagte der Amtsgerichtsdirektor. Sie müsse beiden Parteien im Streitfall das Gefühl geben, sie zu verstehen. Die Streithähne müssten ihr vertrauen können, dass nichts über die Schlichtung nach außen dringe.

Beatrice Klinke ist die erste Schiedsfrau in der Gemeinde Uetze. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

„Ich habe mich um das Amt beworben, weil ich es interessant finde“, erklärte Klinke. Sie habe den Eindruck, dass die Menschen immer weniger miteinander redeten. Die Folge sei, dass sie sich über alles Mögliche stritten. Es sei eine lohnende Aufgabe, zwischen Streitparteien zu vermitteln.

Konflikte sollen im Haus am Pappaul gelöst werden

Um sich auf ihr neues Amt vorzubereiten, hat sich die Mutter eines erwachsenen Sohnes mit ihrem Vorgänger ausgetauscht. Wie Brandes will sie in einem Büro im Haus am Pappaul in Hänigsen Streitigkeiten verhandeln. „Ich finde es wichtig, es auf neutralem Boden zu machen“, sagte Klinke. Sie hat schon eine Informationsveranstaltung des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen besucht. Die Teilnahme an einem Wochenendseminar stehe bevor.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Hänigserin, die in der Versicherungsbranche arbeitet, kann zudem auf Wissen zurückgreifen, das sie beruflich in Seminaren zum Thema Konfliktbewältigung erworben hat. Sie habe schon zwischen Kollegen vermittelt, berichtete Klinke. Sie geht davon aus, dass sie als Schiedsfrau hauptsächlich typische Nachbarschaftsstreitigkeiten schlichten muss. Ihre Amtszeit beginnt am 1. Mai. Klinke wird bei Bedarf auch den Schiedsmann des Bezirks II, Horst Schrage, vertreten. Schrage hat sein Amt im Oktober 2020 als Nachfolger von Albrecht Matern angetreten.

Andreas Henze (links) überreicht dem scheidenden Schiedsmann Rolf-Peter Brandes eine Dankesurkunde. Anschließend erhält er von Ursula Tesch einen Präsentkorb. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

„Ich hatte bei 60 bis 70 Prozent der Fälle Erfolg“, zog der scheidende Schiedsmann Brandes Bilanz. „Soziales Engagement ist Ihr Leben“, lobte die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch den früheren Sozialarbeiter der Stadt Hannover. Sie erinnerte daran, dass sich Brandes auch ehrenamtlich um das Haus am Pappaul kümmert und sich beim Heimatbund und in der Kirchengemeinde engagiert.

Beatrice Klinke ist telefonisch unter (05147) 975374 oder per E-Mail an schiedsamt1@uetze.de erreichbar.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller