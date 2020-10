In Uetze sinkt Zahl der akuten Corona-Fälle

Uetze

In der vergangenen Woche waren vier weitere Uetzer positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind, doch seit vergangenen Freitag ist kein neuer Fall dazugekommen. Im Gegenteil: Die Zahl der akut Infizierten ist in den vergangenen 24 Stunden auf sieben gesunken. Allerdings ist über das Wochenende ein weiterer Patient, der an Covid-19 erkrankt war, gestorben. Damit gibt es vier Todesfälle in der Gemeinde. Seit Beginn der Pandemie sind im Gemeindegebiet 105 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Jedoch habe nicht jede bestätigte infizierte Person automatisch eine Erkrankung mit Symptomen, erklärt die Gemeinde Uetze.

Für Burgdorf und für Lehrte wurden am Mittwochmittag 14 aktuelle Corona-Fälle gemeldet. Sehnde hat fünf akut Infizierte. Am höchsten ist die Zahl zurzeit in Garbsen: Dort wurden sind 55 Menschen akut mit dem Virus infiziert, gefolgt von Langenhagen mit 28 Fällen.

Von Anette Wulf-Dettmer