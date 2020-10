In Uetze steigt die Zahl der Corona-Infizierten wieder

Uetze

Auch in Uetze entspannt sich die Corona-Lage nicht. Dabei sah es in den vergangenen Tagen zunächst so aus. Denn die Zahl der akut Infizierten sank seit vergangenen Freitag kontinuierlich, auf zuletzt 22. In den vergangenen 24 Stunden sind jedoch acht weitere Menschen positiv getestet worden, sodass mit Stand von Mittwoch, 28. Oktober, 29 Uetzer als akut infiziert gelten. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Dienstag auf 48,6 gefallen war, steigt damit weit über die kritische Grenze und liegt bei 77,7.

In Uetzes Nachbarkommune Burgdorf gelten am Mittwoch 20 Menschen (19 am Dienstag) als infiziert, in Lehrte sind es 67, vier mehr als am Vortag. Regionsweit wurden in den vergangenen 24 Stunden 108 Menschen positiv auf den Sars-CoV2-Erreger getestet.

35 Prozent der Infizierten sind 20 bis 39 Jahre alt

Seit Pandemiebeginn ist das Virus in Uetze bei 138 Menschen nachgewiesen worden, davon sind sieben gestorben. Die Zahl der Menschen, die mit Corona gestorben sind, hat sich zum Glück in den vergangenen Tagen nicht erhöht. Betroffen von den Corona-Infektionen sind zunehmend die 20- bis 39-Jährigen. 2167 Infizierte sind seit Pandemiebeginn diesen Altersgruppen zuzuordnen. 1130 Infizierte sind älter als 60 Jahre. Wobei 70- bis 79-Jährige nur 269-mal betroffen sind, eine ähnlich geringe Zahl wie bei den Kindern bis neun Jahre (266). Das sind gerade einmal 4,33 Prozent der Gesamtinfizierten im Gegensatz zur Gruppe der 20 bis 39-Jährigen mit einem Anteil von 35 Prozent.

Von Anette Wulf-Dettmer