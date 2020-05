In Uetzes Storchennestern sind die Jungen geschlüpft

Uetze

In den Storchennestern in Dedenhausen, Hänigsen, Uetze und Obershagen sind die Jungen geschlüpft. Auch das Dollberger Storchenpaar ist in das Nest auf dem Kirchturm zurückgekehrt – sehr zur Freude der Nachbarn. Das Nest war 15 Jahre lang verwaist gewesen, erst 2019 haben die Störche dort erneut gebrütet –und das tun sie zurzeit wieder. Die Jungen seien noch nicht geschlüpft, sagt Uetzes Naturschutzbeauftragter Erhard Zander, denn die Dollberger Störche seien als Letzte aus dem Winterquartier zurückgekehrt.

„Ich bin froh, dass die Störche bei uns relativ spät gekommen sind und die Jungen erst jetzt schlüpfen“, sagt Zander. Denn während des extrem trockenen April habe es kaum Regenwürmer und Insekten gegeben, die Hauptnahrung für frisch geschlüpfte Storchenküken. „Im Arpker Nest, das sehr früh belegt war, sind deshalb drei der vier Jungstörche verhungert“, berichtet Zander.

Storchenpaar zieht durchschnittlich 1,8 Junge pro Jahr auf

Nach ersten Beobachtungen sitzen im Dedenhausener Nest drei Junge und im Hänigser zwei. In Uetze und Obershagen sei es schwierig, von unten zu erkennen, wie viele Storchenküken geschlüpft sind, weil sie noch so klein sind, sagt Zander. Im Durchschnitt zieht ein Storchenpaar 1,8 Jungtiere pro Jahr groß.

Die Zahl der Störche in der Region Hannover hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Auch in die Nester in Dachtmissen, Schillerslage, Steinwedel, Immensen und Arpke sind die Vögel zurückgekehrt. Uetzes Naturschutzbeauftragter führt das darauf zurück, dass „wir viele Westzieher haben, die den Winter auf den Müllkippen in Spanien verbringen und deshalb nicht der Gefahr ausgesetzt sind, in Afrika gejagt zu werden.“ So kehrten mehr Störche unbeschadet im Frühjahr zurück.

Von Anette Wulf-Dettmer