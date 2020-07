In den Ferien öffnen nur die Büchereien in Uetze und Hänigsen

Uetze

Wenn in der nächsten Woche die Sommerferien beginnen, reduzieren die Büchereien in der Gemeinde Uetze ihre Öffnungszeiten. Die Hauptbücherei im Schulzentrum Uetze wird an den Donnerstagen, 16., 23. und 30. Juli sowie am 6., 13. und 20. August, jeweils von 13 bis 16.30 Uhr ihre Türen öffnen.

In der Büchereistelle in der Verwaltungsnebenstelle in Hänigsen können Medien immer dienstags, am 21. und 28. Juli sowie am 18. und 25. August, von 14 bis 16.30 Uhr, ausgeliehen beziehungsweise wieder zurückgegeben werden.

Die Bücherei in Dedenhausen und die Kinderbücherei in der Grundschule Eltze sind während der gesamten Sommerferien vom 16. Juli bis 26. August geschlossen, ebenso wie die Büchereistelle in Dollbergen, wo derzeit gebaut wird.

Von Anette Wulf-Dettmer