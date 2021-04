Altmerdingsen

Die Deutsche Glasfaser hat in den vergangenen Tagen bei Uetze-Altmerdingsen entlang der Bundesstraße 188 ein Kabel verlegt. Die Hänigser Firma FNOH-DSL wird in Kürze mit dem Bau der Hausanschlüsse nördlich der Bundesstraße in Altmerdingsen und Krausenburg beginnen. „In der Schilfbruchstraße liegt schon eine Trasse von uns“, sagt FNOH-Geschäftsführer Cord Homann.

Schon vor Jahren habe FNOH das Uetzer Spreewaldseengebiet von Hänigsen aus erschlossen. In Kürze beginne das Unternehmen damit, die Altmerdingser Häuser nördlich der B 188 an das superschnelle Breitbandnetz anzuschließen. Wenn es nicht wegen der Corona-Pandemie zu Verzögerungen kommt, werde man die Arbeiten im Mai abschließen, kündigt Homann an.

Möglicherweise werde der Hänigser Anbieter wegen der guten Nachfrage auch gleich Hausanschlüsse an der Schaftrift verlegen, auch wenn man dafür die B 188 queren müsse. „Krätze steht noch auf der Kippe“, sagt Homann. Dort sei das Interesse nicht so groß wie erhofft.

Trasse im Gewerbegebiet ist fertiggestellt

Außerdem erschließt FNOH das Gewerbegebiet Uetze Nordost nördlich an der Benroder Straße. „Die Trasse haben wir schon im vorigen Jahr fertiggestellt. Wer bei uns den Hausanschluss bestellt hat, bekommt ihn jetzt“, berichtet der Geschäftsführer. Bei FNOH sei auch ein nachträglicher Anschluss möglich.

Das Hänigser Unternehmen plant, Glasfaseranschlüsse auch in Hänigsen und Obershagen zu verlegen, hat allerdings noch nicht intensiv dafür geworben. Wegen der Konkurrenzsituation mit der Deutschen Glasfaser hatten andere Vorhaben Vorrang.

Von der Deutschen Glasfaser waren bis Redaktionsschluss keine Angaben zum aktuellen Stand der Projekte zu bekommen. Nach Auskunft eines Bauarbeiters sollte die Kabelverlegung an der B 188 am Donnerstag abgeschlossen werden. In den vergangenen Tagen war die Bundesstraße in Höhe der Baustelle halbseitig gesperrt. Ampeln regelten an dem Engpass den Verkehr.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller