Uetze

Im Hänigser Impfzentrum, Mittelstraße 2, können voraussichtlich am Sonntag, 6. Februar, von 10 bis 17 Uhr Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Covid-19 geimpft werden. Die Region Hannover hat der Gemeinde diesen Termin angeboten. Angesichts der steigenden Infektionszahlen in Uetze begrüße man die Möglichkeit für Familien, ohne lange Anfahrtswege ihre Kinder impfen zu lassen, erklärt Rathaussprecher Andreas Fitz.

In den vergangenen 24 Stunden sind die Infektionszahlen in Uetze weitergestiegen. Bei 31 Menschen wurde das Corona-Virus nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag, 21. Januar, auf 763 (Donnerstag: 680,4) gestiegen, den vierthöchsten Wert im Umland Hannovers. Seit vergangenen Freitag wurde bei 157 Frauen, Männern und Kindern positiv getestet.

Vereinzelte Corona-Infektionen von Schülern

In Uetzes Kitas gibt es seit Donnerstag keine weiteren Corona-Fälle. Geschlossen sind Betreuungsgruppen in der Uetzer Buddelkiste und im Hänigser Schneckenhaus, die Kita Storchennest ist komplett dicht. In den Schulen gibt es vereinzelte Corona-Infektionen von Schülern, ohne Auswirkungen auf den Schulbetrieb.

Das RKI meldet am Freitag für Niedersachsen einen I-Wert von 571,2, das ist der fünftniedrigste der 16 Bundesländer. In der Region Hannover ist er auf 626,7 gestiegen. In Uetzes Nachbarkreisen Peine, Gifhorn und Celle liegt die Inzidenz unter 500.

Von Anette Wulf-Dettmer